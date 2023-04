Pete Davidson prêt pour le retour en direct de Saturday Night Live en tant qu’hôte invité

Ancien acteur Pete Davidson est déjà sur le chemin du retour Saturday Night Live. Par EW, il a été révélé que Davidson sera l’hôte invité de la série de sketchs comiques le 6 mai 2023. Le retour à SNL coïncide avec le début de la nouvelle série de Davidson Bupkisqui arrive à Peacock le 4 mai. La série a été décrite comme une « version fictive augmentée de la vie de Pete Davidson », et marque son dernier projet depuis son départ. SNL l’année dernière.





Davidson était l’un des nombreux acteurs de longue date qui ont choisi de partir SNL en 2022. Il avait initialement rejoint le spectacle pour la saison 40 en 2014 avec sa sortie l’année dernière à la fin de la saison 47. Lorsqu’il a confirmé sa sortie, Davidson a clairement indiqué à quel point ses amis lui manqueraient. SNLil n’est donc pas vraiment choquant de le voir revenir si tôt en studio, même si ce n’est que pour un bref passage en tant qu’hôte invité.

« Je suis tellement reconnaissant et je ne serais pas là sans eux », a déclaré Davidson à propos de son SNL famille dans une déclaration publiée en ligne. « J’apprécie que vous me souteniez toujours et que vous me souteniez même lorsque ce n’était pas l’opinion populaire. Merci d’avoir toujours cru en moi et d’être resté à mes côtés même quand cela semblait comique. Merci de m’avoir enseigné les valeurs de la vie, comment grandir et pour m’avoir donné des souvenirs qui dureront toute une vie. »





Pete Davidson Moving On ne l’a pas empêché de retourner à SNL

Davidson est devenu plus présent dans le cinéma ces derniers temps, avec des rôles de film récents, notamment Corps Corps Corps, Rencontrez mignonet Bonjour. Il a également rejoint le casting de la prochaine suite Transformers : le soulèvement des bêtes, qui sort en salles cet été. L’acteur et comédien jouera également le rôle principal dans le prochain film Sorciers ! aux côtés de Naomi Scott, Sean Harris et Orlando Bloom.

Pendant ce temps, Davidson peut également être vu dans son nouveau spectacle Bupkis, en direction de Peacock le 4 mai. Avec Davidson jouant une version fictive de lui-même, le spectacle met en vedette Joe Pesci et Edie Falco. Plusieurs stars invitées notables apparaissent également, telles que Davidson’s Saturday Night Live co-vedette Kenan Thompson, ainsi que Charlie Day, Ray Romano, Chase Sui Wonders, Shane Gillis, Sebastian Stan et Brad Garrett.

Vous pouvez consulter le retour de Davidson sur SNL lors de sa diffusion sur NBC le 6 mai 2023.