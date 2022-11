Pete Davidson prend une pause après avoir joué après Meltdown sur le tournage de Bupkis

Cela n’a pas été facile pour Pete Davidson cette année. Après sa relation très publique de 9 mois avec Kim Kardashian et leur rupture ultérieure, ainsi que les attaques publiques sur les réseaux sociaux par Ye West, Davidson aurait jeté des bougies, du café et une télévision autour de sa caravane pendant le tournage de Peacock’s prochaine série de comédie d’action Bupkis où en plus de le jouer, il est également co-scénariste et producteur exécutif. La prochaine série Peacock réalisée par Jason Orley met également en vedette Joe Pesci, lauréat d’un Oscar, dans le rôle du grand-père de Davidson et Edie Falco, lauréat d’un Emmy Award, dans le rôle de sa mère. Le créateur et producteur de SNL Lorne Michaels sera également producteur exécutif.





Selon le US SUN, aucun rapport de police n’a été déposé, mais des sources affirment que l’acteur a été invité à faire une pause dans le tournage et qu’il n’était pas sur le plateau le lendemain.

FILM VIDÉO DU JOUR

Davidson a été public avec ses problèmes de santé mentale. L’acteur a la maladie de Crohn et il utilise des drogues récréatives comme la marijuana pour aider à gérer la maladie. Il croit que cela aurait pu quelque peu affecter son comportement. Il a partagé qu’il vit des épisodes d’émotions intenses, comme la colère et la rage, puis les oublie complètement. Il a également parlé de ses luttes contre la dépression et, en 2017, on lui a diagnostiqué un trouble de la personnalité limite.

« Comme certains d’entre vous le savent, on m’a récemment diagnostiqué un trouble de la personnalité limite, une forme de dépression », a expliqué l’acteur lors d’un épisode d’octobre 2017 de SNL. « Tout d’abord, si vous pensez que vous êtes déprimé, consultez un médecin et parlez avec lui des médicaments et aussi, soyez en bonne santé. Bien manger et faire de l’exercice peuvent faire une énorme différence.





Pete Davidson utilise ses luttes de santé mentale pour l’inspiration créative

Netflix

Une grande partie de la comédie de Davidson est basée sur des expériences personnelles et ses problèmes de maladie mentale. Il a co-écrit, produit exécutif et joué dans Le roi de Staten Island, réalisé par Judd Apatow, qui est basé sur sa vie personnelle. Il partage ses difficultés à faire face à la mort de son père, décédé à l’âge de 7 ans. Scott Davidson, son père, était un pompier qui a perdu la vie en essayant de sauver des gens à l’hôtel Marriott près du World Trade Center le 11 septembre juste avant l’effondrement du bâtiment.

On ne sait pas comment la série comique sera affectée par cet incident, mais pour le moment, on lui a demandé de faire une pause dans le tournage pour se concentrer sur lui-même.