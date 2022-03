Pete Davidson ne va plus dans l’espace après un conflit d’horaire

Le « roi de Staten Island » ne fera plus sa première apparition hors du commun.

La star de « Saturday Night Live », Pete Davidson, devait s’envoler dans l’espace plus tard ce mois-ci sur une fusée et une capsule fabriquées par Blue Origin, la société privée de vols spatiaux créée par le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos.

Cependant, jeudi soir, la compagnie a annoncé que le vol, initialement prévu pour le 23 mars, était reporté au 29 mars.

« Pete Davidson n’est plus en mesure de rejoindre l’équipage du NS-20 pour cette mission », a écrit un porte-parole de la société dans un communiqué à 45secondes.fr. « Nous annoncerons le sixième membre d’équipage dans les prochains jours. »

Davidson, 28 ans, devait voyager dans l’espace avec le PDG de Party America, Marty Allen; le philanthrope et magnat de l’immobilier Marc Hagle et sa femme, Sharon Hagle, fondatrice de l’association à but non lucratif SpaceKids Global ; l’explorateur et professeur de l’Université de Caroline du Nord, Jim Kitchen ; et le Dr George Nield, président de Commercial Space Technologies et ancien directeur du Flight Integration Office pour le programme de navette spatiale de la NASA.

Le vol du 29 mars sera le quatrième vol humain et le 20e vol au total pour le programme New Shepard. Les passagers du vol vivent environ quatre minutes d’apesanteur en voyageant au bord de l’espace à une altitude d’un peu plus de 65 milles.

Davidson n’aurait pas été la première célébrité à quitter la planète sur une fusée Blue Origin. La légende de « Star Trek » William Shatner, 90 ans, est devenue la personne la plus âgée à atteindre l’espace en octobre, et le membre du Temple de la renommée de la NFL, Michael Strahan, a pris un vol en décembre.