Pete Davidson interroge les NFT dans la nouvelle parodie d’Eminem

Une fois de plus, le spectacle de variétés « Saturday Night Live« A choisi de faire une parodie de l’une des chansons les plus connues du rappeur Eminem. Acteur et comédien Pete Davidson Je choisirais de prendre le rythme de « Without Me », single acclamé de l’album de 2002 « The Eminem Show ».

Dans cette nouvelle esquisse, nous sommes présentés à un cours d’économie universitaire où le secrétaire au Trésor des États-Unis Janet yellen (Interprétée par Kate Mckinnon) se présente comme conférencière invitée. Davidson (portant le célèbre costume de ‘Rapboy’ porté par Eminem dans la vidéo originale) commence à interroger Yellen sur les NFT (Non-Expendable Tokens).

Vous pourriez aussi être intéressé par: La culture de l’annulation est « la chose la plus stupide » que Sharon Stone ait jamais vue

Avec Davidson et McKinnon se joint Chris Redd jouant le rôle de Morpheus, célèbre personnage de la saga « The Matrix », qui procède à la réponse à la question de « Rapboy ». Après avoir réalisé que sa réponse n’avait toujours aucun sens pour décrire les NFT, Yellen demande au concierge de l’école, joué par Jack Harlow, expliquer le problème plus clairement.

C’est la deuxième fois au cours de la saison que « Saturday Night Live » interprète une parodie directe d’Eminem, après que Pete Davidson ait exécuté un sketch de Noël au rythme de « Stan », où un homme déséquilibré écrit constamment des lettres au Père Noël à propos de ses pétitions pour Noël. La vidéo aurait eu la collaboration de « Slim Shady » en personne.

Vous pourriez aussi être intéressé par: La Fondation Bobo parle de l’importance des vaccins dans des séries animées

Davidson n’est pas étranger à la démonstration de ses talents de rap dans la série. En avril de l’année dernière, pendant les premières semaines de l’emprisonnement en raison de la pandémie, l’acteur s’est associé à Adam Sandler dans une chanson intitulée « Stuck in the House », dans laquelle les deux comédiens expriment leur frustration d’être chez eux toute la journée, tous les jours.