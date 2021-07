Pete Davidson et la star de ‘Bridgerton’ Phoebe Dynevor pack sur le PDA dans les tribunes de Wimbledon

Le couple a réussi à garder un profil relativement bas pendant leur romance de plusieurs mois.

Alors que leur rendez-vous à Wimbledon était peut-être leur première apparition publique en couple, les deux ont été photographiés ensemble dans la campagne anglaise fin avril, selon E!. À l’époque, ils n’avaient pas officiellement confirmé qu’ils étaient ensemble après que des rumeurs aient fait surface des mois auparavant au sujet de leur relation naissante.

Plus tôt en avril, E! a rapporté que le couple avait été aperçu à plusieurs reprises avec des colliers en argent assortis avec leurs initiales correspondantes «PD», incitant davantage à des rumeurs de rencontres.

Lors d’une session Zoom avec l’Université Marquette le 11 avril, la star de « SNL » a fait allusion à son statut relationnel lorsqu’un étudiant a demandé qui était son béguin pour les célébrités, ce à quoi il a répondu: « Je suis avec mon béguin pour les célébrités. »

Davidson, qui a été brièvement fiancée à Ariana Grande, avait déjà eu des relations très médiatisées avec la fille de Larry David, Cazzie David, ainsi que sa romance éclair avec Kate Beckinsale.

Bien qu’il y ait eu des rumeurs selon lesquelles Dynevor était liée à sa co-vedette de « Bridgerton » Regé-Jean Page en raison de leur alchimie à l’écran, les deux ont rapidement mis fin à ces rumeurs plus tôt cette année lors d’une interview avec Access Hollywood.

« Je pense que tout ce que vous devez savoir est filmé », a déclaré Page. « Toutes les étincelles qui ont jailli sont venues des magnifiques scripts qui nous ont été remis, et je pense donc que les mots, les scripts et le matériel brillants sont plus que suffisants. »

L’acteur « Younger » a discuté des rumeurs dans une interview avec YOU Magazine en février, dissipant tout commérage sur le prétendu couplage sur le moment.

« J’adorerais dire qu’il y avait vraiment quelque chose entre nous », a-t-elle déclaré. « Mais non, cela a toujours été strictement professionnel. Il y avait tellement de pression sur nous pour bien faire les choses que tout était une question de travail. Nous avons une relation de travail vraiment professionnelle. J’en suis heureux, en fait. Ce serait très compliqué si ça allait plus loin. »

Elle a poursuivi en ajoutant: « Les gens nous soutiennent vraiment. Nous devons dire que nous sommes des acteurs, nous faisons un travail, il y a quelque chose à dire pour ne pas gâcher la magie … mais à un moment donné, vous devez dire ‘ non.' »