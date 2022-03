Pete Davidson et Kim Kardashian vont-ils avoir un bébé ? Détails à l’intérieur de la théorie des fans

Les fans de Kim Kardashian commencent à spéculer sur le fait qu’elle et son petit ami Pete Davidson pourraient envisager d’avoir un bébé après un commentaire de la mère de Davidson sous une photo Instagram du couple.

La relation du couple semble évoluer rapidement, mais les fans ont été surpris de savoir à quel point les deux pourraient être sérieux après que des indices soient apparus sur un bébé à l’horizon.

Kim Kardashian et Pete Davidson vont-ils avoir un bébé ?

Alors que Kardashian n’a pas discuté d’ajouter à ses quatre enfants, ni confirmé son intention d’avoir des enfants avec Davidson, les fans ont remarqué qu’un autre membre de leur entourage semble faire allusion à l’idée.

La mère de Pete Davidson a commenté les rumeurs de grossesse de Kim Kardashian.

Au cours du week-end, un compte de fan de Kardashian avait partagé des photos de paparazzi du couple partageant un baiser dans une voiture après que Davidson soit venue la chercher à l’aéroport de Los Angeles après son voyage à Miami.

Un utilisateur sous la photo a commenté, taguant également la mère de Davidson, Amy, en écrivant : « Elle sera enceinte de son enfant d’ici la fin de l’année », aux côtés d’un emoji au cœur rouge.

Dans un commentaire supprimé depuis, la mère de Davidson a semblé montrer son soutien en répondant: « Yayyyy! »

Bien que les deux commentaires ne soient plus sous le message d’origine, cela n’a pas empêché les fans de partager à nouveau l’image et de théoriser que Davidson et Kardashian prévoient de fonder leur propre famille. Les fans de Reddit ont republié les commentaires, ce qui a amené des centaines de fans à partager leurs réflexions.

« Peut-être qu’Amy sait quelque chose que nous ne savons pas lol », a commenté un utilisateur, ajoutant : « [because] ouais ça semble un commentaire bizarre à faire sur un fan [account].”

Un autre utilisateur a commenté : « Il est assez évident que cela n’arrivera pas. Même si c’est probablement une blague, je pense toujours que c’est vraiment bizarre que sa mère fasse ce commentaire. »

Pete Davidson a parlé dans le passé de vouloir des enfants.

Alors que Davidson lui-même n’a pas d’enfants, le comédien « SNL » a déclaré qu’il voulait être père.

Dans une interview de 2020 avec Charlamagne tha God, Davidson a déclaré qu’il voulait avoir des enfants pour pouvoir être le genre de figure paternelle qu’il n’a jamais eue quand il grandissait.

Cependant, Kardashian partage quatre enfants avec West, North, 8 ans, Saint, 6 ans, Chicago, 4 ans, et Psalm, 2 ans.

Si elle et Davidson envisagent d’avoir des enfants, ils opteront très probablement pour la substitution étant donné que Kardashian a eu une grossesse difficile avec ses deux premiers enfants et a accueilli ses deuxième et troisième enfants via une mère porteuse.

Davidson a fait l’éloge de la parentalité de Kardashian et l’a défendue contre les remarques de Kanye West, envoyant un texto au rappeur : « Pouvez-vous s’il vous plaît prendre une seconde et vous calmer. Il est 8 heures du matin et ça ne doit pas être comme ça. Kim est littéralement la meilleure mère que j’ai jamais rencontrée. Ce qu’elle fait pour ces enfants est incroyable et tu as tellement de chance qu’elle soit la mère de tes enfants.

Pete et Kim ont déjà pris des décisions permanentes.

Devenir parents ne sera pas la première décision irréversible du couple.

Kardashian a récemment parlé du comédien lors d’une interview avec Ellen DeGeneres, où elle a partagé que Davidson s’était fait tatouer plusieurs tatouages ​​en hommage à sa petite amie milliardaire.

«Il a quelques tatouages, quelques-uns mignons. Celui-là, celui de Kim, n’est pas un tatouage, c’est une image de marque. Il voulait faire quelque chose de vraiment différent », a-t-elle révélé, poursuivant : « La marque est mon nom. Les autres sont des choses mignonnes. Mon préféré dit : ‘Ma copine est avocate.' »

Davidson et Kardashian sont ensemble depuis octobre 2021, après que le fondateur de SKIMS est apparu en tant qu’hôte invité sur « Saturday Night Live ».

Malgré les tensions persistantes entre Kanye West, Davidson et Kardashian au milieu du divorce en cours, le couple en herbe semble résister au drame.

