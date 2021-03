Pete Davidson et Jack Harlow expliquent les NFT dans le vidéoclip SNL inspiré d’Eminem

Saturday Night Live est revenu avec un tout nouvel épisode ce week-end, avec l’hôte Maya Rudolph et l’invité musical Jack Harlow. Peut-être que le croquis de cette dernière édition de la comédie de fin de soirée aborde le mot clé NFT. Que sont-ils et qu’est-ce que cela signifie pour le monde de l’art en ligne? Pete Davidson a fait éclater son personnage inspiré d’Eminem pour tout expliquer aux côtés de Jack Harlow.

NFT signifie jeton non fongible. Dans sa forme la plus élémentaire, un NFT est une signature numérique cryptée qui permet l’achat et le commerce d’art numérique. Chris Redd a rejoint Pete Davidson et Jack Harlow pour décomposer ce sujet qui a dépassé le monde de l’art ces dernières semaines. Bien que peut-être un peu daté dans sa parodie, le clip vidéo de NFT de Saturday Night Live est présenté comme un rap inspiré de la vieille école d’Eminem.

Pete Davidson est en train de parodier la chanson à succès d’Eminem «Without Me», qui a frappé MTV en 2002, il y a presque vingt ans. À une époque où les NFT n’existaient même pas. Pete Davidson monte dans le costume emblématique de Robin d’Eminem pour conduire la comédie à la maison. Le croquis débute avec Davidson interrogeant la secrétaire au Trésor américaine Janet Yellin, tentant de mieux comprendre la tendance numérique qui a explosé dans le monde de l’art numérique en ligne. Pete Davidson rappe les paroles suivantes.

« Qu’est-ce qu’un NFT? / Apparemment, une crypto-monnaie / Tout le monde gagne tellement d’argent / Pouvez-vous s’il vous plaît expliquer ce qu’est un NFT? »

Tout cela est fait dans l’usurpation d’identité de Slim Shady de Pete Davidson, qu’il a fait ses débuts aux alentours de Noël il y a trois mois avec le clip. Stu, qui a repris la piste classique d’Eminem Stan. Dans la vidéo, Pete Davidson incarne le personnage de Stu, qui écrit une lettre au Père Noël demandant une PS5. À l’époque, beaucoup se plaignaient du fait que le croquis du clip vidéo était incroyablement daté, puisque la chanson originale est sortie il y a plus de deux décennies. Mais le croquis a également suscité beaucoup d’amour, assez pour que Davidson soit de retour en mode Eminem cette semaine. Son rap continue.

« C’est comme un Monopoly dans la vraie vie / Tout le monde le fait, comme Gronkowski / Pouvez-vous s’il vous plaît m’aider à faire un NFT? »

Chris Redd sort son personnage de Morpheus de La matrice, ce qui est un peu plus opportun car La matrice 4 arrive dans les salles et HBO Max plus tard cette année. Même si Morpheus n’est pas dans la suite. Redd lance une liste d’objets de collection NFT étranges qui ont été mis en ligne ces derniers mois. Il y a une photo de Chuck E. Cheese à la Cour suprême. Et nous voyons un Thanos twerk de Avengers: Fin de partie. Jack Harlow arrive sur la scène en tant que concierge et fait de son mieux pour décrire les NFT pour le public.

« Non fongible signifie qu’il est unique / Il ne peut y en avoir qu’un, comme vous et moi / Les NFT sont fous / Construits sur la blockchain / Construits sur un registre numérique des transactions / Il enregistre des informations sur ce qui se passe / Quand ils sont frappés, vous pouvez vendez-le comme art / Et ceci conclut ma partie de rap. «

Jack Harlow a raison. Si SNL était tellement enclin qu’ils pouvaient prendre sa scène du clip vidéo et le vendre comme un NFT. De nombreux artistes se sont lancés dans le mouvement. Kings of Leon sort son dernier album avec un package NFT. Grimes a également participé à l’engouement pour NFT en vendant ses œuvres d’art en ligne. Même Sophia the Robot a vendu un NFT de son autoportrait. Et la star de Flèche Katie Cassidy a vendu aux enchères des nus en tant que NFT.

Maya Rudolph n’a pas joué un grand rôle dans le clip vidéo de NFT, mais elle a fait sortir son impression de Beyonce pour un croquis de Hot Ones, et a également abordé les vaccins à l’air libre. Et bien sûr, elle est revenue avec un croquis complet de Kamala Harris. Vous pouvez consulter le reste des croquis ci-dessous.

Sujets: Saturday Night Live