Pete Davidson est Joey Ramone dans Netflix Biopic J’ai couché avec Joey Ramone de STXfilms

Pete Davidson jouera Joey Ramone dans un prochain biopic Netflix sur le regretté punk rocker. Doublé J’ai couché avec Joey Ramone, le projet fera équipe avec Davidson avec le réalisateur Jason Orley, qui a réalisé la spéciale stand-up de Davidson Adolescence à grande échelle. Le film est basé sur les mémoires de Mickey Leigh du même nom avec un traitement de long métrage écrit par Davidson et Orley.

J’ai couché avec Joey Ramone « fera la chronique de la vie et de la carrière du chanteur principal des Ramones et de son ascension au statut d’icône de la contre-culture ». Le biopic sera développé avec le plein soutien et la coopération de la succession de Joey Ramone. Rory Rosegarten de Rosegarten Films sera producteur exécutif aux côtés de Davidson, Leigh et David Spiegelman. STXfilms est le studio derrière le projet.

Le leader du légendaire groupe de punk rock Ramones, Joey Ramone est l’une des icônes de la musique les plus populaires de tous les temps. Malheureusement, Ramone est décédé à l’âge de 49 ans après une bataille de sept ans contre le lymphome en 2001, et son album solo Ne t’inquiète pas pour moi a été libéré à titre posthume l’année suivante. Après sa mort, il a été immortalisé lorsque Ramones a été intronisé au Rock and Roll Hall of Fame et a ensuite reçu un Grammy Lifetime Achievement Award.

Pete Davidson est surtout connu pour son stand-up avec la vedette de la série de sketchs comiques Saturday Night Live. L’année dernière, il a co-écrit et joué dans le film semi-autobiographique Le roi de Staten Island. Davidson a co-écrit le film avec Dave Sirus et Judd Apatow, avec Apatow en tant que réalisateur. La performance de Davidson a été particulièrement saluée par la critique. Le film suit un jeune homme qui doit reprendre sa vie après que sa mère a commencé à sortir avec un nouvel homme qui est aussi un pompier comme son père décédé.

Pendant ce temps, Davidson peut ensuite être vu comme Blackguard dans le prochain film de James Gunn La brigade suicide. Avec Davidson dans le cadre d’une distribution d’ensemble qui comprend également Margot Robbie, Idris Elba, John Cena, Sylvester Stallone, Viola Davis, Nathan Fillion, Peter Capaldi, David Dastmalchian, Michael Rooker et Jai Courtney, la première du film est prévue dans les salles de cinéma. et sur HBO Max le 6 août 2021. Lors d’une récente apparition sur Le spectacle de ce soir avec Jimmy Fallon, Davidson a expliqué comment il en est venu à être jeté dans le film de bande dessinée.

« J’adore les films de super-héros et je suis un grand fan de James Gunn », a déclaré Davidson. «Et j’ai reçu un appel de James Gunn, il m’a dit: ‘Il y a ce rôle pour toi dans le film. Et tu joues un gars nommé Richard Hertz.’ Et j’étais comme « Dick Hertz. Je suis dedans! » Ouais, c’est son vrai nom. Le nom de mon personnage est Dick Hertz. Et je me suis dit: « Mec, c’est le meilleur. C’est tellement génial. » Et oui, il a été assez gentil pour me laisser être dedans.C’est une chose que je n’arrive toujours pas à croire, c’est ridicule.

Netflix n’a pas encore fixé de date de première pour J’ai couché avec Joey Ramone, mais la production devrait commencer plus tard cette année. Cette nouvelle nous vient du Hollywood Reporter.

