Pete Davidson dit que SNL se moquant de sa vie amoureuse l’a fait se sentir comme un « perdant »

Si tu demandes Pete Davidson, trop d’attention a été accordée à sa vie amoureuse ces dernières années. L’acteur et comique est surtout connu pour son ascension sur Saturday Night Live, où il a interprété des sketches comiques de 2014 à 2022. Maintenant qu’il s’est éloigné de la série, Davidson s’ouvre un peu sur ce que cela faisait parfois de faire l’objet de blagues dans la même émission dont il faisait partie. Alors qu’il note qu’il est reconnaissant pour SNL et est « cool » avec ses anciennes co-stars, la Corps Corps Corps La star admet qu’il se sentait parfois comme un « perdant » quand on se moquait de lui dans des sketches auxquels il n’était même pas impliqué.

FILM VIDÉO DU JOURFAITES DÉFILER POUR CONTINUER AVEC LE CONTENU

« Quand c’est votre propre émission, et que je serai assis à l’arrière en regardant le froid s’ouvrir et [it’s] l’humour politique d’actualité ou quoi que ce soit dans la culture, et ils se moquent de vous et vous devez sortir et faire un sketch ensuite et frapper votre marque – le spectacle vient de se moquer de vous, alors pourquoi vont-ils se moquer de vous? Ils vous ont juste harcelé », a déclaré Davidson sur Jon Bernthal Les vrais podcast, via TooFab. « [It’s] Putain de confusion parce que c’est la nature du divertissement… C’était une chose vraiment difficile à faire. Vous ne vous sentez pas en sécurité. Vous vous sentez comme une petite personne. »

Davidson a également expliqué ce que cela faisait de passer des années à travailler sur son métier uniquement pour sa vie personnelle afin d’attirer davantage l’attention. Il dit que c’est une grande motivation pour expliquer pourquoi il essaie de devenir plus dramatique, car il veut prouver qu’il est bien plus qu’un « gros idiot » qui fume de l’herbe.

« Soudain, vous êtes dans l’air du temps et cela n’a rien à voir avec le travail. Et c’est un sentiment vraiment merdique », dit Davidson. « Je suis devenu plus connu avant que le travail ne soit là, mais j’ai toujours travaillé … C’est pourquoi j’essaie de … juste jouer, être un acteur dans quelque chose et pas seulement être ce que les gens pensent être moi. »





A24

S’exprimant sur sa vie amoureuse, Davidson a suggéré qu’il n’avait jamais compris pourquoi cela avait généré tant de gros titres. Il n’a pas l’impression d’avoir été beaucoup plus présent que la plupart des autres personnes de son âge, et bien que de nombreuses femmes avec lesquelles il est sorti soient des célébrités, Davidson ne pense pas que ce soit assez intéressant pour en parler autant.

Comme le dit Davidson, « J’ai la vingtaine et je suis sorti avec des gens. Et pour une raison quelconque, c’est très fou et intéressant pour les gens. Je ne pense pas que ce soit intéressant. Je suis dans le show business depuis, comme, presque la moitié de ma vie – pendant 14 ou 15 ans et dans une émission de télévision nationale. En 12 ans, je suis sorti avec 10 personnes. Je ne pense pas que ce soit si fou, mais pour certaines personnes, c’est très intéressant. C’est devenu tout ce que n’importe qui voudrait parler de. »

Davidson peut être vu dans la prochaine série Bupkis, qui met également en vedette Joe Pesci et Edie Falco. Il sera présenté en première sur Peacock le 4 mai 2023.