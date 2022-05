Pete Davidson dit au revoir à ‘SNL’: ‘Je n’aurais jamais imaginé que ce serait ma vie’

Pete Davidson a fait un au revoir sincère et amusant à « Saturday Night Live » lors de la finale de la saison d’hier soir.

Davidson, 28 ans, a confirmé son intention de quitter le casting avant le spectacle sur les réseaux sociaux. Samedi, le comique est intervenu sur le segment « Weekend Update » comme il l’a souvent fait dans le passé, mais cette fois pour partager quelques mots d’adieu.

« Bonjour Colin et Che et des millions de personnes qui regardent seulement pour voir si j’évoque Kanye », a-t-il commencé, faisant référence à l’ex-mari de sa petite amie, Kim Kardashian.

Colin Jost a commenté que Davidson avait « une année bizarre ».

« Ouais, je n’aurais jamais imaginé que ce serait ma vie », a déclaré Davidson. « Regardez-moi quand j’ai commencé ici », a-t-il dit alors qu’une image d’une version beaucoup plus jeune et légèrement plus idiote de lui-même apparaissait à l’écran.

« J’étais juste un enfant maigre et personne ne savait de quelle race j’étais », a-t-il plaisanté.

À seulement 20 ans lorsqu’il a commencé sur « SNL » en tant que joueur vedette, Davidson était l’un des plus jeunes membres de la distribution de tous les temps.

« Je vieillis comme une vieille banane », a déclaré Davidson à propos de son apparence désormais plus mature. « Et Colin ressemble toujours au seul Kennedy qui ne boit pas. »

« Alors tu pars officiellement ? Jost a demandé à Davidson.

« Ouais, Lorne (Michaels) m’a accidentellement offert une chaussette, donc je suis libre », a déclaré Davidson, faisant référence à un personnage de « Harry Potter » qui est devenu un elfe libéré de cette manière.

Jost a ensuite demandé à Davidson s’il y avait quelque chose dont il serait nostalgique à propos de « SNL ». Davidson a déclaré que le producteur Michaels lui manquerait, qui lui a toujours donné les meilleurs conseils. Il s’est rappelé avoir appelé Michaels pour lui annoncer qu’il s’était fiancé à la chanteuse Ariana Grande après seulement deux semaines de relation.

« Il a dit: » Oh! Tenez bon pour la vie! « », A déclaré Davidson, faisant une imitation parfaite de son patron.

Il s’est également souvenu que Michaels lui avait dit qu’il n’était pas un bon candidat lors de sa première audition pour « SNL ».

« (Il a dit) ‘Je ne pense pas que tu aies raison pour cette émission. Alors bousillons ça ensemble' », se souvient Davidson. « Et c’est exactement ce que nous avons fait, et c’est pourquoi les gens qui pensent que je ne mérite pas ce travail ne devraient pas me détester, car nous avons tellement de choses en commun. Si quoi que ce soit, je devrais inspirer l’espoir que littéralement n’importe qui pourrait être le ‘samedi La nuit en direct.' »

Lorsque les rires se sont calmés, Davidson est devenu sérieux pour remercier le spectacle qu’il a appelé chez lui au cours des huit dernières années.

« J’apprécie que ‘SNL’ me soutienne toujours et me permette de travailler sur moi-même et de grandir », a-t-il déclaré, tandis que Jost avait l’air ému à ses côtés. « Merci à Lorne de ne jamais m’avoir abandonné ou de ne jamais m’avoir jugé même quand tout le monde l’était, et d’avoir cru en moi et de m’avoir permis d’avoir un endroit que je pourrais appeler chez moi avec des souvenirs qui dureront toute une vie. »

Bien qu’il ait quitté « SNL », Davidson a encore une année chargée devant lui : il a co-créé et joué dans la prochaine série Peacock « Bupkis ». Davidson et Jost ont également récemment acheté ensemble un bateau Staten Island Ferry désaffecté et auraient l’intention de le transformer en un club d’arts et de divertissement, selon le New York Times.

Lié: