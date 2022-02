Pete Davidson a-t-il envoyé des photos d’Ariana Grande à Mac Miller ? Kanye West fait circuler une rumeur virale

Ce week-end, Kanye West a continué à faire exploser le nouveau petit ami de son ex-femme sur Instagram – avec des travaux photoshop mal construits (bien qu’hilarants) d’affiches de films Marvel et de captures d’écran de textes.

Pete Davidson et Kim Kardashian se fréquentent depuis quelques mois, mais West ne semble pas bien accepter la nouvelle relation et tente de vaincre Davidson à chaque occasion.

Étrangement, West a ramené une vieille rumeur à propos de Davidson dans le but de salir son nom, remontant à l’époque où il sortait encore avec la pop star Ariana Grande et Mac Miller était toujours en vie.

Pete Davidson a-t-il envoyé des photos intimes d’Ariana Grande à Mac Miller ?

C’était une rumeur qui a commencé en 2018 lorsque Davidson et Grande sortaient ensemble. Il allègue que pour ruiner les espoirs de Miller de renouer avec Grande, Davidson lui a envoyé des photos intimes d’eux ensemble.

Grande et Miller ont commencé à se fréquenter en 2016, et leur histoire remonte encore plus loin à 2013, mais ils se sont fréquentés officiellement pendant 2 ans jusqu’en 2018, lorsque Grande a révélé que la consommation de drogue et la dépendance de Miller mettaient à rude épreuve leur relation.

Peu de temps après, elle et Davidson se sont réunis et se sont même fiancés un mois après la fin de leur relation, mais leur relation s’est détériorée une fois que Miller est décédé d’une overdose de drogue en septembre.

La rumeur a circulé après le décès de Miller et certains ont cru que Grande avait rompu avec Davidson après avoir entendu parler des photos.

Cependant, les rumeurs selon lesquelles Pete Davidson aurait envoyé des photos explicites d’Ariana Grande à Mac Miller sont probablement fausses.

Le tweet que West a partagé cite TMZ comme étant une source de nouvelles, en lisant : « Selon TMZ, Pete Davidson a envoyé des photos intimes avec Ariana à Mac Miller afin de mettre fin aux espoirs du rappeur à son sujet. Ariana a découvert ça [sic] week-end des parents de Mac et a mis fin à la relation.

Cependant, TMZ déclare dans un article que la rumeur n’a jamais été rapportée par aucun média et qu’il s’agit probablement de commérages.

La vérité sur la rupture de Davidson et Grande n’a jamais été vraiment révélée, mais a été fortement attribuée à la mort de Miller, qui a eu un effet important sur la santé mentale de Grande.

Pete Davidson a parlé positivement de Mac Miller et Ariana Grande.

Davidson lui-même a parlé de ses problèmes de santé mentale qui ont déjà causé des problèmes dans ses relations, mais a expliqué que la mort de Miller était vraiment le tournant de leur relation lors d’une interview avec Charlamagne tha God.

« Je savais à peu près que c’était fini après ça », a-t-il déclaré. « C’était vraiment horrible, et je ne peux pas imaginer à quoi ressemble cette merde. Tout ce que je sais, c’est qu’elle l’aimait vraiment, et qu’elle ne faisait pas de spectacle ou quoi que ce soit. C’était foutu. Prières à sa famille et à tous ses amis.

Miller et Davidson n’ont jamais eu de mauvais sang, et Miller avait même dit qu’il était heureux pour Grande lors d’une interview avec Zane Lowe sur Beats 1 après qu’elle et Davidson aient annoncé leurs fiançailles.

Alors, qu’est-ce que Kanye West a à voir avec tout cela ?

Absolument rien, mis à part le fait que West fait de son mieux pour que Davidson ait l’air mauvais dans une longue escroquerie pour le briser lui et Kardashian afin qu’il puisse reconstruire sa relation avec elle et les réunir avec leurs enfants.

Cependant, de nombreuses personnes ont critiqué West pour avoir amené Grande et Miller là-dedans alors que la rumeur est fausse et qu’elles n’ont rien à voir avec cela, d’autant plus que Miller n’est plus en vie.

Kanye West a également partagé des captures d’écran d’un texte de Pete Davidson.

Davidson a essayé de se mettre au niveau de West, lui envoyant un message qui disait quelque chose comme « … en tant qu’homme, je ne gênerais jamais vos enfants. C’est une promesse. Comment vous faites pour élever vos enfants, c’est votre affaire et non la mienne. J’espère [some] jour où je pourrai les rencontrer et nous pourrons tous être amis.

À quoi, West a répondu en publiant la capture d’écran sur Instagram avec la légende « NON, VOUS NE RENCONTREZ JAMAIS MES ENFANTS. »

Histoires liées de YourTango :

De nombreux messages publiés sur l’Instagram de West ont été supprimés, remplacés par un message qui affirmait qu’il n’avait aucun « boeuf » avec Kardashian, mais qu’il essayait toujours de les réunir au milieu des rumeurs selon lesquelles lui et Julia Fox auraient se séparer une fois pour toutes.

Isaac Serna-Diez est un écrivain qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Suivez-le sur Twitter ici.