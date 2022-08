Pete Davidson a proposé à Kim Kardashian avant leur rupture, selon une source

Pete Davidson aurait demandé à Kim Kardashian de l’épouser avant que leur récente rupture ne revendique une source.

Le couple qui aurait rompu après neuf mois de relation a laissé les fans quelque peu déconcertés par ce qui a mis fin à leur relation apparemment solide.

Mais des sources ont divulgué des informations qui pourraient éclairer les derniers mois de Kardashian et Davidson ensemble.

Pete Davidson aurait fait sa demande en mariage à Kim Kardashian.

Des sources disent à RadarOnline que Davidson a posé la question peu de temps avant la rupture – bien que le point de vente ajoute que d’autres sources nient qu’une proposition ait jamais eu lieu.

« Tout allait trop vite. Kim voulait ralentir les choses, et à la place, Pete a proposé », a affirmé la source. Il est dévasté. Tout le monde l’a prévenu qu’il allait la repousser, mais il n’a pas écouté. »

Davidson a proposé à l’ex-petite amie Ariana Grande après seulement quelques semaines de fréquentation.

« Il tombe fort et il tombe vite », a ajouté la source, affirmant que Kardashian n’était pas prêt à se précipiter.

« Elle est entièrement dévouée à ses enfants, et tous les hommes qu’elle rencontre doivent le savoir. Pete l’a compris et était d’accord pour partager Kim avec ses enfants, mais il voulait aussi se marier hier. »

Cependant, de nombreuses autres suggestions ont été faites sur les raisons pour lesquelles Davidson et Kardashian ont décidé d’arrêter.

Une source a affirmé que l’écart d’âge entre Pete et Kim les avait séparés.

« Pete a 28 ans et Kim en a 41 – ils sont juste dans des endroits très différents en ce moment », a déclaré un initié à Page Six.

« Pete est totalement spontané et impulsif et veut qu’elle s’envole pour New York, ou n’importe où où il se trouve à tout moment. Mais Kim a quatre enfants et ce n’est pas si facile. Elle doit se concentrer sur les enfants », a déclaré l’initié. .

L’initié a également révélé que Kardashian dirige plusieurs entreprises et stars dans une émission de télé-réalité. Son emploi du temps chargé signifie qu’elle a été laissée « totalement épuisée » par la relation, selon la source.

Un autre initié a également laissé entendre que la relation de Kardashian avec son ex-mari Kanye West pourrait également avoir été un problème.

« Quand Kim est avec quelqu’un d’autre, Kanye et cause des problèmes avec les enfants. Il essaie de diviser pour mieux régner. Il n’y peut rien », a déclaré l’initié au DailyMail.

West a rompu sa pause Instagram après l’annonce de la rupture juste pour partager une fausse image annonçant la mort de Davidson.

D’autres sources disent que Pete et Kim savaient que cela ne marcherait jamais.

Une source s’adressant à Page Six a déclaré que les deux stars savaient que leur relation ne survivrait pas à de longues distances une fois que Davidson se serait rendu en Australie pour filmer un film à venir.

« La distance était un gros problème, et le mois prochain, Pete commencera à tourner sa nouvelle émission à New York et il va être occupé avec ça », a déclaré la source avant d’ajouter : « Ils sont tous les deux déçus que ça n’ait pas marché. »

