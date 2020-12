Pete Buttigieg parle du moment douloureux où il a réalisé que l’homophobie existe

Pete Buttigieg a parlé de sa première expérience d’homophobie dans un discours émouvant alors qu’il est entré dans l’histoire avec une nomination pour un rôle dans le cabinet de Joe Biden.

L’ancien maire de South Bend, dans l’Indiana, est entré dans l’histoire mardi 15 décembre lorsqu’il a été annoncé comme le choix de Biden pour le secrétaire aux transports.

L’homme de 38 ans deviendra la première personne LGBT + à occuper un poste permanent à plein temps au cabinet, bien que le responsable gay controversé de Trump, Richard Grenell, ait temporairement occupé le poste de directeur par intérim du renseignement national pendant trois mois, tandis qu’un successeur était confirmé. .

Dans un discours mercredi 16 décembre, Buttigieg a réfléchi sur le caractère historique de sa nomination, notant le climat différent lorsque le premier ambassadeur ouvertement gay du pays, James Hormel, a été nommé par Bill Clinton.

Pete Buttigieg est fier d’être le premier candidat au Cabinet

Il a déclaré: «Je suis conscient que les yeux de l’histoire sont sur cette nomination, sachant que c’est la première fois qu’un président américain envoie un membre du cabinet ouvertement LGBTQ au Sénat pour confirmation.

«Je me souviens d’avoir regardé les informations à 17 ans, dans l’Indiana, et d’avoir vu une histoire sur une personne nommée par le président Clinton nommée ambassadrice, attaquée et refusée de voter au Sénat parce qu’il était gay. En fin de compte, en mesure de servir uniquement sur rendez-vous de récréation.

«À l’époque, je n’avais aucune aspiration à être nommé par un président pour quoi que ce soit à cet âge, j’espérais être pilote de ligne, et j’étais loin de m’en sortir.

«Mais quand même, j’ai regardé cette histoire et j’ai appris quelque chose sur certaines des limites qui existent dans ce pays en ce qui concerne les personnes autorisées à appartenir. Tout aussi important, j’ai vu comment ces limites pouvaient être remises en question. »

Joe Biden félicité pour « honorer l’engagement envers la diversité » avec des choix du cabinet

Il a poursuivi: «Deux décennies plus tard, je ne peux m’empêcher de penser à un jeune de 17 ans quelque part qui pourrait nous regarder en ce moment.

«Quelqu’un qui se demande si et où il appartient dans le monde, voire dans sa propre famille. Et je pense au message que l’annonce d’aujourd’hui leur envoie.

«Merci donc, Monsieur le Président élu. Merci d’honorer votre engagement en faveur de la diversité avec cette administration que vous êtes en train de constituer. Et merci Madame la Vice-présidente élue pour votre leadership novateur, vos encouragements et votre amitié.

«Il n’y a pas de plus grande source de sens dans la vie professionnelle que la chance de servir les autres.

«J’ai ressenti ce sens à chaque fois que j’ai lacé mes bottes lorsque j’étais dans l’armée. Chaque fois que je venais travailler quand j’étais maire. Et je le sens ici maintenant, en rejoignant cette équipe historique avec une mission si importante, se préparant à livrer pour tous les Américains.