Pete Buttigieg annonce que lui et son mari sont devenus parents

Le secrétaire américain aux Transports Pete Buttigieg assumera bientôt un nouveau rôle en tant que père.

L’ancien candidat à la présidentielle a partagé l’heureuse nouvelle sur Twitter que lui et son mari Chasten Buttigieg sont devenus parents.

Depuis quelque temps, Chasten et moi voulions agrandir notre famille. Nous sommes ravis de partager que nous sommes devenus parents ! Le processus n’est pas encore terminé et nous sommes reconnaissants pour l’amour, le soutien et le respect de notre vie privée qui nous ont été offerts. Nous avons hâte de partager plus bientôt. – Pete Buttigieg (@PeteButtigieg) 17 août 2021

« Depuis un certain temps, Chasten et moi voulons agrandir notre famille », a écrit Buttigieg. « Nous sommes ravis de partager que nous sommes devenus parents ! Le processus n’est pas encore terminé et nous sommes reconnaissants pour l’amour, le soutien et le respect de notre vie privée qui nous ont été offerts. Nous avons hâte de partager plus bientôt. »

Son mari a partagé le tweet avec son propre message : « Des nouvelles ! »

Le couple s’est marié en 2018. Buttigieg, l’ancien maire de South Bend, dans l’Indiana, est devenu cette année le premier membre du Cabinet ouvertement homosexuel à être confirmé par le Sénat.

Alors que Pete Buttigieg n’a pas expliqué comment ils étaient devenus parents, son mari Chasten Buttigieg a parlé de leur parcours d’adoption dans une interview avec le Washington Post le mois dernier, expliquant qu’ils essayaient d’adopter depuis un an et se sont rapprochés de plusieurs fois.

Le couple a récemment annoncé qu’ils étaient devenus parents. Susan Walsh / AP

Il a décrit un incident récent au cours duquel une mère biologique avait décidé de les laisser adopter son bébé, pour changer d’avis quelques heures plus tard.

« C’est un cycle vraiment étrange de colère, de frustration et d’espoir », a-t-il déclaré au journal. « Vous pensez que cela se produit enfin et vous êtes tellement excité, puis c’est parti. »

Il a même révélé ce qu’ils diront à leur futur enfant : « Nous avons tellement essayé pour vous. Nous vous avons attendu si longtemps. »

Maintenant, il semble que ce jour sera bientôt là.

Vidéo associée :