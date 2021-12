PETA veut que le gouvernement fédéral réprime Tiger King Star ‘Doc’ Antle

Le nouveau documentaire dérivé Tiger King: L’histoire de Doc Antle est en streaming sur Netflix, et la nouvelle attention portée à Bhagavan « Doc » Antle a poussé PETA à exiger une enquête criminelle. Auparavant, Antle figurait dans la série à succès originale Tiger King : meurtre, folie et chaos. Il est le sujet principal de la nouvelle série dérivée en trois parties qui vient de faire ses débuts sur Netflix un mois après Roi TigreLa deuxième saison de ‘s a été créée.

En ce qui concerne PETA, les seules nouvelles concernant Antle devraient concerner la Roi Tigre star étant finalement tenu responsable de ses crimes présumés. Une lettre ouverte publiée par l’organisation déclare : « Depuis la première saison de Roi Tigre, le département américain de l’Agriculture (USDA) a cité ou poursuivi en justice chaque exposant en bordure de route exploitant des animaux présenté dans la série pour violations du bien-être des animaux, à l’exception de l’opérateur de Myrtle Beach Safari Bhagavan « Doc » Antle, donc aujourd’hui, PETA a envoyé une lettre exigeant que l’agence commence à le tenir pour responsable. »

L’organisation ajoute : » Antle élève des oursons de gros chats, les sépare prématurément de leurs mères et les oblige – y compris en tant que jeunes et adultes – à des rencontres stressantes et dangereuses devant la caméra avec des influenceurs, des athlètes, d’autres » VIP » et des membres. du public en vertu d’une exemption « d’ensemble fermé » qui n’existe pas légalement et semble être réservée à lui seul. L’USDA donne son feu vert à ces cascades publicitaires potentiellement mortelles, bien qu’elle maintienne officiellement que l’utilisation de grands félins de cette manière viole la loi fédérale sur la protection des animaux (AWA). En 2005, l’USDA a dit à Antle que ces rencontres avec des animaux violaient l’AWA, l’incitant à poursuivre et à perdre. Mais ses cascades imprudentes ont continué. »

« Allumer une caméra ne rend pas soudainement sûr ou acceptable de harceler et de maltraiter les grands félins », déclare Brittany Peet, avocate générale adjointe de la Fondation PETA pour l’application de la loi sur les animaux en captivité. « Antle n’est pas au-dessus des lois, et PETA demande à l’USDA de lui lancer enfin le livre pour exploitation effrontée des animaux et mise en danger de l’homme. »

« Les cascades d’Antle vont également à l’encontre du récent avis officiel de l’USDA exhortant les exposants de grands félins à suspendre les rencontres pratiques avec les animaux pendant la pandémie – et pour une bonne raison, car COVID-19 est transmissible aux humains d’autres espèces et animaux dans les zoos à travers le pays ont contracté la maladie des humains », ajoute le communiqué de PETA.

L’original Roi Tigre série n’a pas peint « Doc » Antle sous la lumière la plus flatteuse. Il a depuis suggéré que la représentation de lui n’était pas exacte, déclarant à TMX.news : « N’oubliez pas qu’il ne s’agit pas d’un documentaire. Il s’agit d’un voyage salace et scandaleux à travers une émission télévisée produite pour créer un drame. »

Tiger King: L’histoire de Doc Antle est maintenant diffusé sur Netflix, tout comme les deux premières saisons de Roi Tigre. Joe Exotic, l’un des sujets de la Roi Tigre franchise, a purgé une peine de prison pour meurtre pour compte et cruauté envers les animaux ; il a récemment été transféré dans un établissement médical à la suite d’un diagnostic de cancer. De derrière les barreaux, Exotic a participé à la deuxième saison de Roi Tigre.

Le temps nous dira si Antle finira par aller en justice comme PETA l'espère. Cette nouvelle nous vient de PETA.





