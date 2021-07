PETA exige que toutes les scènes d’animaux soient supprimées du nouveau film Jackass après la sortie de la bande-annonce

PETA a appelé à toutes les scènes d’animaux dans le nouveau Âne film à retirer après que la bande-annonce ait taquiné des cascades mettant en vedette un taureau, un serpent, une tarentule et un ours. Découvrez-le ci-dessous :

Le quatrième volet tant attendu de la série à succès devrait atterrir dans les cinémas plus tard cette année, voyant le retour de Johnny Knoxville et du reste de la bande insensée.

Mais alors que la plupart des fans étaient ravis de voir la nouvelle bande-annonce la semaine dernière, le groupe de défense des droits des animaux a accusé le film de « normaliser l’exploitation des animaux » et a déclaré que les cascades nuisaient aux animaux impliqués.

Dans une déclaration à propos du film, PETA a déclaré : « Âne les cascades sont violentes et vulgaires, mais si le talent est volontaire et que les blessures sont auto-infligées, c’est une chose – cependant, c’en est une autre quand les animaux sont exploités, harcelés et blessés : c’est de la cruauté.