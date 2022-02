PETA demande une enquête criminelle sur les cascades d’animaux de Jackass Forever

PETA a affirmé que le nouveau Âne Le film comprend des scènes qui violent les lois sur la cruauté envers les animaux, ce qui a conduit l’organisation à demander qu’une enquête criminelle soit menée.

Des lettres envoyées au procureur de la ville de LA et au procureur du comté de San Luis Obispo, l’organisme de bienfaisance, indiquent que les acteurs et l’équipe ont probablement enfreint les lois de l’État sur la protection des animaux.

Les gens pour le traitement éthique des animaux disent que les problèmes incluent une araignée « provoquée » à mordre la poitrine d’un acteur, une tortue « harcelée et incitée » à mordre les testicules de quelqu’un et un serpent « harangué et provoqué » à mordre le nez de quelqu’un.

En plus de cela, l’organisme de bienfaisance met également en évidence une scène où une tarentule était « piégée » dans un tube et le taureau qui, selon eux, était « délibérément agité » pour charger Johnny Knoxville.

PETA affirme également que Knoxville et Steve-O ont provoqué un essaim d’abeilles à piquer le pénis de Steve-O, ce qui a apparemment tué des abeilles dans le processus.

Crédit : Paramount Pictures

L’organisme de bienfaisance estime que, si une enquête est menée, des accusations pourraient être portées contre les acteurs et l’équipe, notamment : Knoxville, Steve-O, Chris Pontius, Eric André, le réalisateur Jeff Tremaine et le producteur Spike Jonze ainsi que d’autres.

Lisa Lange, vice-présidente senior des communications de PETA, a déclaré à TMZ: « Si Steve-O et Johnny Knoxville veulent faire carrière dans les fantasmes de petit garçon méchant, ils y ont droit, tant qu’ils ne stressent pas, ne blessent pas, piquer, pousser, effrayer ou déranger les animaux qui sont utilisés comme accessoires vivants pour leur idiotie. »

Elle a poursuivi en disant: « PETA rappelle aux procureurs de la ville et du comté que personne est au-dessus des lois et que si le reste du monde veut sauver les abeilles et reconnaît les animaux comme des individus sensibles, ces crétins exploitez-les et abusez-en pour vous amuser. »

Lisa Lange. Crédit : PETA

En plus d’appeler les procureurs à enquêter, PETA demande également aux cinéphiles de boycotter Connard pour toujours, expliquant: « Les animaux ne sont pas des acteurs – ils n’ont pas consenti à ces horribles cascades, et ils ne devraient pas être utilisés pour notre divertissement. »

La présidente de PETA, Ingrid Newkirk, a déclaré : « Âne les cascades sont violentes et vulgaires, mais si le talent est volontaire et que les blessures sont auto-infligées, c’est une chose, mais c’en est une autre quand les animaux sont exploités, harcelés et blessés : c’est de la cruauté. »