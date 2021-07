PETA claque Jackass pour toujours, exigeant que toutes les scènes d’animaux soient supprimées

Après la bande-annonce de Jackass Forever, Johnny Knoxville et son gang ont été mis à mal par PETA après qu’une bande-annonce récente a révélé certaines des cascades impliquant des animaux dans la suite à venir. Servant de quatrième et probablement dernier versement de la Âne série de films, la suite ramène Johnny Knoxville et le gang pour une dernière série de cascades dangereuses et de gags dégoûtants. Compte tenu de tout ce que nous savons sur ces gars, Jackass pour toujours pourrait comporter certaines des cascades les plus folles que nous ayons jamais vues d’eux.

Tandis que le Âne les acteurs savent qu’ils mettent leur corps en jeu pour les différentes cascades et astuces du film, PETA s’est opposé à la façon dont ils ont impliqué des animaux. Après la sortie de la bande-annonce, l’organisation de défense des droits des animaux a publié une déclaration officielle condamnant le film pour « normalisation de l’exploitation animale ». Ils exigent également que Paramount coupe toutes les cascades impliquant des animaux. Comme l’explique la présidente de PETA, Ingrid Newkirk, dans le communiqué :

« Les cascades de Jackass sont violentes et vulgaires, mais si le talent est volontaire et que les blessures sont auto-infligées, c’est une chose, mais c’en est une autre lorsque les animaux sont exploités, harcelés et blessés : c’est de la cruauté. La bande-annonce de Jackass Forever montre Knoxville équipage provoquant un serpent et un taureau au point de l’attaquer, traitant une tarentule comme une pièce de jeu et obligeant un ours enchaîné à manger du miel sur un participant lié. Quatre mois avant sa sortie, Jackass Forever a déjà risqué de normaliser l’exploitation animale et de légitimer les exposants cruels qui proxénètent des animaux pour les productions. PETA exhorte les producteurs à supprimer les cascades impliquant des animaux du film. «

Pour ce que ça vaut, au moins une scène impliquant des animaux semble avoir déjà été supprimée, mais pas à cause des objections de PETA. Avant d’être renvoyé du projet, Bam Margera s’est fait jeter des serpents dans le noir par les autres membres de la distribution le premier jour du tournage en raison de sa peur mortelle des reptiles rampants. Margera a ensuite été licenciée publiquement de la suite et il est présumé que toutes ses scènes ont été supprimées du montage final.

Jeff Tremaine revient à la réalisation Jackass pour toujours avec les acteurs de retour comprenant Johnny Knoxville, Steve-O, Jason « Wee Man » Acuna, Chris Pontius, Dave England, Ehren McGhehey et Preston Lacy. Les nouveaux membres de la distribution qui rejoignent le gang sont Sean « Poopies » McIerney, Jasper Dolphin et Zach Holmes. Certaines des stars qui font des apparitions incluent Machine Gun Kelly, Tony Hawk, Mat Hoffman, DJ Paul et Eric Andre.

« Je ne peux plus me permettre d’avoir plus de commotions cérébrales. Je ne peux pas faire subir ça à ma famille », a déclaré Knoxville à GQ, confirmant qu’il prévoyait de prendre sa retraite. Âne après ce quatrième film. « Vous ne pouvez prendre qu’un certain nombre de risques avant que quelque chose d’irréversible ne se produise. J’ai l’impression d’avoir été extrêmement chanceux de prendre les risques que j’ai pris et de toujours me promener. »

À propos de la dispute avec Bam, Knoxville a ajouté: « Nous voulons que Bam soit heureux et en bonne santé et reçoive l’aide dont il a besoin. Nous avons essayé de faire avancer cela. Je pense que c’est tout ce que je veux vraiment dire à ce sujet. »

Jackass pour toujours devrait sortir en salles par Paramount Pictures le 22 octobre 2021. Reste à savoir si le studio finira par retirer les scènes d’animaux pour apaiser PETA. Cette nouvelle nous vient de PETA.