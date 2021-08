Pet Sematary Prequel apporte des icônes de genre Samantha Mathis et Henry Thomas

L’expansion de Paramount de leur Sématiste pour animaux de compagnie L’histoire a gagné du sang neuf chez les acteurs Samantha Mathis et Henry Thomas. La suite de Paramount Players à la propriété redémarrée de Stephen King devrait arriver vers la fin de 2022, et a déjà une liste de distribution de Jackson White, Forrest Goodluck, Jack Mulhern, Natalie Alyn Lind, Isabella Star LeBlanc et Pam Grier qui se sont mis au travail sur la production la semaine dernière. Le film est réalisé par Lindsay Beer, qui a également écrit le scénario basé sur le brouillon original de Jeff Buhler.

Stephen King a longtemps été cité comme l’une de ses histoires les plus effrayantes, racontant l’histoire de la famille Creed et les horreurs qui leur arrivent lorsqu’ils s’attaquent à un ancien cimetière et au mal qu’il libère, et a déjà été transformé en films par Paramount en 1989, avec un suivi quelques années plus tard, et un remake en 2019. Le nouveau film agira comme une préquelle à l’histoire originale, et a Beer à bord pour poursuivre la tradition de la franchise, qui est entrée dans l’histoire en 1989 pour avoir Mary Lambert à la tête de ce long métrage et de sa suite.

L’intrigue du Pet Seminary Prequel est actuellement inconnue, mais Jackson White signant pour jouer une version plus jeune de Jud Crandall, un voisin des Creeds qui a eu sa propre expérience avec le terrain maudit du Pet Sematary, il est probable que le prequel va raconter son histoire, qui a été expliquée un peu plus en profondeur dans le roman de King que dans n’importe quelle itération du film, ayant été pratiquement entièrement coupée de la dernière incarnation – probablement pour la raison même qu’ils espéraient raconter cette histoire sur son propre mérite. À une époque où les suites, les préquelles et les remakes font fureur, c’est probablement l’une des rares histoires dérivées qui mérite vraiment son propre film.

Dans le roman, Judd Crandall accueille la famille Creed dans leur nouvelle maison et lorsque le chat de la famille est tué par un camion, il explique les secrets d’un cimetière au-delà du Pet Sematary effrayant mais bienveillant du titre, qui s’avère être une décision il vivra à regret. Ayant vu de première main les pouvoirs obscurs du cimetière, sa volonté de partager le secret est probablement encore l’une des nombreuses décisions douteuses de la fiction d’horreur. White sera le troisième acteur à jouer le personnage, après le regretté Fred Gwynne dans l’original de 1989 et John Lithgow qui a endossé le rôle pour le remake de 2019.

On ne sait pas encore qui Samantha Mathis, vu le plus récemment dans Guillermo del Toro La souche et Milliards, et Henri Thomas, toujours plus célèbre pour sa percée en tant que star de HE mais qui a récemment développé ses côtelettes d’horreur dans Netflix La hantise du manoir de Bly, jouera dans le nouveau film, mais nous le saurons probablement bientôt, car la production du film se poursuivra à l’automne. Le sans titre Sématiste pour animaux de compagnie Le film sera diffusé en 2022 exclusivement sur Paramount+. Cette nouvelle est née à Deadline.

