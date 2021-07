PES renommé eFootball, confirmé pour être gratuit

Suite aux rumeurs précédentes, Konami a maintenant confirmé que sa prochaine simulation de football sera entièrement gratuite. Traditionnellement intitulée Pro Evolution Soccer, la franchise a maintenant été renommée simplement eFootball. Le jeu ne sera disponible qu’en version numérique et sera lancé sur PlayStation 5 et PS4 cet automne. Le jeu croisé sur toutes les versions du jeu (Xbox Series X|S, Xbox One, PC et smartphones) est l’un des principaux arguments de vente de la version, avec des matchs intergénérationnels (PS5 vs PS4) disponibles au lancement avant multiplateforme les matchs (PlayStation vs PC vs Xbox) arrivent un peu plus tard.

eFootball a maintenant abandonné le moteur FOX de Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, optant désormais pour un moteur sur mesure utilisant Unreal 4. Lors de son lancement, le titre proposera des « matchs locaux utilisant des clubs renommés ». Cela inclut Barcelone, le Bayern Munich, la Juventus, Manchester United, River Plate et apparemment le club de Super League Arsenal. Plus tard dans l’année, des ligues en ligne et un mode team building seront tous deux déployés. Il y aura également un système Match Pass, qui ressemble beaucoup au Battle Pass habituel. D’autres modes seront alors vendus en tant que DLC.

Peter Drury et Jim Beglin reviendront tous les deux en tant que commentateurs anglais, et la fonctionnalité Option Files fera également un retour – bien que ce soit après le lancement. Quant à la façon dont Konami abordera les futures mises à jour, les utilisateurs n’auront plus à acheter des versions annuelles. Des mises à jour gratuites seront plutôt déployées pour coïncider avec les nouvelles saisons.

Dans le cadre d’un communiqué de presse, le producteur de la série Seitaro Kimura a déclaré : « Avec la puissance supplémentaire des consoles de nouvelle génération et en travaillant en étroite collaboration avec des footballeurs d’élite, eFootball offre notre gameplay le plus tendu et le plus réaliste à ce jour. Nous partagerons des détails de gameplay spécifiques ensuite mois, alors restez à l’écoute. »

Cette décision représente un changement majeur dans la façon dont les jeux de sport sont développés, Konami adoptant le modèle suggéré par les fans inconditionnels sur les babillards électroniques depuis des années. Cependant, il devra toujours faire face à une concurrence féroce de la part de la série FIFA d’EA. FIFA 22 parle d’un grand match cette année avec un gameplay HyperMotion et la possibilité de créer votre propre club en mode carrière. Plus de détails sur l’eFootball seront partagés en août, mais que pensez-vous de ce pitch initial ? Excité par la perspective du free-to-play ? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.