PES obtient une licence exclusive pour la Serie A Side Atalanta

Après avoir illuminé la Ligue des champions ces dernières saisons, Konami a obtenu la licence exclusive de l’équipe de Serie A Atalanta pour les futurs matchs de Pro Evolution Soccer. Cela signifie que le club de football ne sera désormais officiellement autorisé que pour les titres de football en question, obligeant EA Sports à changer de nom pour FIFA 22. Atalanta suit les traces de la Juventus, de l’AS Roma, de la Lazio et de Naples, qui ont tous prêté leurs ressemblances avec PSE.

Dans FIFA 21, les équipes susmentionnées sont appelées Crotone, La Spezia, Piemonte Calcio et Roma FC. Bien que les ressemblances et les noms des joueurs restent, ils sont équipés de badges et de couleurs génériques. Konami a les droits sur tout cela, et maintenant Atalanta rejoint la liste croissante. Dans un communiqué de presse, Naoki Morita, président de Konami Digital Entertainment BV, a déclaré: « Alors que nous nous préparons à dévoiler l’avenir de la série eFootball PES, je suis ravi d’annoncer ce partenariat exclusif avec Atalanta BC, un club vraiment formidable avec un club passionnant l’avenir au plus haut niveau du football européen. Travailler aux côtés de nos clubs partenaires est un élément important de notre stratégie visant à proposer des jeux vidéo de pointe aux fans de football du monde entier. «

Le PDG d’Atalanta BC, Luca Percassi, a ajouté: « Nous sommes très heureux d’annoncer le partenariat avec KONAMI. KONAMI est une marque internationale qui n’a pas besoin d’être présentée. Cela représente un autre moment de croissance important pour Atalanta. » Ces types d’offres influencent-ils votre décision de prendre PES 2022 lors de la prochaine itération de la FIFA? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.