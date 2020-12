PES 2021 Lite: Jouez GRATUITEMENT au jeu ! (PS4, Xbox One, PC Steam)

Suivant la tradition, Konami a une fois de plus sorti une version gratuite de sa simulation de football PES. Baptisée PES Lite, elle offre un accès complet au mode myClub et à quelques autres modes. Malheureusement, il n’existe pas de véritable version next-gen.

PES 2021 Lite: la version gratuite du jeu de football

Konami propose une fois de plus une version gratuite de sa simulation de football eFootball PES 2021. Le jeu est disponible en téléchargement dès maintenant sur toutes les plateformes – PC, PlayStation 4, PlayStation5, Xbox One et Xbox Series X|S.

Sur les consoles de la prochaine génération, le jeu fonctionnera grâce à la rétrocompatibilité, ce qui signifie qu’il n’existe pas de version améliorée qui utiliserait le nouveau matériel puissant des consoles, ce qui est certainement dommage mais étant donné que Konami a décidé de sauter une sortie majeure de PES en 2020, c’était quelque peu attendu de l’éditeur.

Quoi qu’il en soit, comme vous le savez peut-être, la version Lite d’eFootball PES n’inclut pas le jeu complet, mais est fournie avec deux modes de jeu que de nombreux joueurs trouvent très agréables. Vous avez un accès complet au mode myClub, qui est en fait la version de Konami de l’équipe ultime de la FIFA.

En plus de cela, il y a aussi d’autres modes que vous pouvez utiliser comme les matchs locaux et en coopération et un mode d’entraînement pour ceux qui commencent à jouer.

Vous pouvez consulter la bande annonce officielle du lancement d’eFootball PES 2021 Lite ci-dessus pour plus d’informations sur le jeu.

eFootball PES 2021 est disponible dès à présent sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.