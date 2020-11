Perte de goût et d’odorat dû au COVID-19

Chez les personnes ambulatoires présentant des symptômes de type grippal, le dysfonctionnement chimiosensoriel était fortement associé à l’infection par le VIDOC-19

Contexte

La propagation rapide du virus du SRAS-CoV-2 et l’inquiétude concernant la transmission virale par des patients ambulatoires présentant des symptômes minimes ou inexistants soulignent l’importance d’identifier les symptômes précoces ou subcliniques de l’infection par Covid-19.

Deux de ces symptômes sont des pertes d’odeur et de goût signalées de manière anecdotique. Comprendre le moment et l’association de la perte d’odeur/de saveur dans le Covid-19 peut aider à faciliter la détection précoce et l’isolement des cas.

Introduction :

La pandémie de Covid-19 causée par le virus du SRAS-CoV-2 continue de se propager à un rythme exponentiel, avec des craintes récentes de transmission virale importante par des patients asymptomatiques ou légèrement symptomatiques.

Une étude préliminaire menée en Iran a montré une augmentation significative des cas d’anosmie d’apparition récente depuis l’épidémie de Covid-19.2 Un rapport italien portant sur 59 patients hospitalisés avec Covid-19 a révélé que 33 % d’entre eux ont déclaré souffrir d’un trouble chimiosensoriel.

Toutefois, il n’est pas clair si ces résultats sont uniques aux infections à Covid-19 nécessitant une hospitalisation, s’ils sont liés à l’infection à Covid-19 ou s’ils sont simplement dus à une reconnaissance plus répandue de l’anosmie post-virale.

Il est essentiel de comprendre le moment et l’association entre la perte d’odeur/de saveur et le Covid-19, car les patients souffrant d’anosmie aiguë peuvent être des porteurs asymptomatiques de l’infection qui peuvent faciliter par inadvertance la propagation de la maladie.

Méthodes

Une étude transversale menée dans un seul établissement et évaluant les symptômes signalés par les patients en mettant l’accent sur l’odeur et le goût a été réalisée à l’aide d’une plateforme Internet sur des sujets adultes ayant subi des tests de Covid-19. La régression logistique a été utilisée pour identifier les symptômes associés à la positivité de Covid-19.

Résultats

Au total, 1480 patients présentant des symptômes de type grippal ont subi le test Covid-19 entre le 3 et le 29 mars 2020. Notre étude a porté sur 59 des 102 (58%) patients positifs pour les covid-19 et 203 des 1378 (15%) patients négatifs pour les covid-19.

Une perte d’odeur et de goût a été signalée chez 68 % (40/59) et 71 % (42/59) des sujets Covid-19-positifs, respectivement, contre 16 % (33/203) et 17 % (35/203) des patients Covid-19-négatifs (p < 0,001).

L’altération de l’odeur et du goût a été indépendamment et fortement associée à la positivité de Covid-19 (anosmie : rapport de cotes ajusté [aOR] 10,9, 95 % CI 5,08-23,5 ; âgeusie : aOR 10,2, 95 % CI 4,74-22,1) ; tandis que le mal de gorge a été associé à la positivité de Covid-19 (aOR 0,23, 95 % CI 0,11-0,50).

Parmi les patients ayant déclaré une perte d’odorat associée à Covid-19, 74% (28/38) ont déclaré la résolution de l’année

avec la résolution clinique de la maladie.

Discussion

Cette étude démontre la prévalence et la présentation unique de l’altération chimiosensorielle chez les personnes dont le test Covid-19 est positif par rapport à celui dont le test Covid-19 est négatif, les deux présentant des symptômes de type grippal.

Nous avons constaté une association significative entre la perte d’odeur/de saveur et l’infection par Covid-19, car ces altérations chimiosensorielles étaient au moins dix fois plus fréquentes dans les cas positifs pour Covid-19.

Parmi ceux qui ont signalé un dysfonctionnement olfactif, la perte était généralement plus profonde que légère. Malgré l’incidence légèrement plus élevée de l’ageusie par rapport à l’anosmie, nous savons que la perte de goût est liée à la perte d’odorat et les différences dans les rapports peuvent être attribuées aux quelques patients dont l’anosmie est induite par une rhinosinusite basale.

Nous avons également montré que la plupart des patients ont signalé une amélioration de l’odeur et du goût au moment de l’enquête, généralement moins de deux semaines après le diagnostic. De même, les symptômes généraux de la maladie se sont améliorés ou ont disparu pendant cette période. Dans certains cas (10 %), les patients ont signalé une résolution précoce des symptômes cliniques sans retour d’odeur.

Dans l’ensemble, ces résultats peuvent donner l’assurance que les patients atteints d’une infection ambulatoire à Covid-19 et d’une anosmie/hyposmie associée peuvent retrouver leur fonction olfactive en quelques semaines, parallèlement à la résolution d’autres symptômes liés à la maladie. Parmi les personnes interrogées positives pour les infections à Covid-19 dans cette étude, la plupart n’ont pas eu besoin d’être hospitalisées et aucune n’a dû être intubée, ce qui suggère qu’un sous-ensemble relativement léger d’infections à Covid-19 a été capturé.

Cela contraste avec l’enquête hospitalière sur les infections à Covid-19 menée par Giacomelli et al3 , qui a fait état de taux de perte chimiosensorielle deux fois moins élevés que ceux de nos sujets. Cela suggère que les cas ambulatoires et hospitaliers de Covid-19 peuvent suivre des parcours cliniques fondamentalement différents.

Nous supposons que les cas ambulatoires sont peut-être en partie le résultat d’une propagation virale centrée sur le nez, tandis que les patients nécessitant une hospitalisation peuvent être atteints d’une infection virale plus centrée sur les poumons, entraînant un taux plus élevé d’insuffisance respiratoire et la nécessité d’une hospitalisation.

Des études futures sont justifiées pour étudier cette hypothèse car, si elle s’avère vraie, au-delà des marqueurs de détection possibles de la positivité de l’infection à Covid-19, l’anosmie/âgeusie peut avoir un certain pronostic potentiel de gravité de la maladie.

Conclusions

Il existe une forte association entre les troubles olfactifs et gustatifs et l’infection à Covid-19, ainsi qu’une relation temporaire entre l’amélioration de ces symptômes et la résolution de la maladie clinique générale dans cette population essentiellement ambulatoire.

Cette étude propose d’utiliser la perte d’odeur/de goût comme symptôme pour intensifier la détection des infections à Covid-19 afin de réduire le risque de transmission de la maladie à partir de cas légèrement symptomatiques.

 

De nombreuses études internationales indiquent que la perte de l’odorat et du goût est un autre symptôme de la COVID-19. L’anosmie (perte grave de l’odorat), ou l’hyposmie (perte plus légère), peut apparaître comme l’une des premières manifestations de la maladie à des degrés divers et avec des conséquences différentes. La perte de goût est également souvent associée, avec des difficultés à identifier le sucré, le salé, l’aigre et l’amer.

L’anosmie est présentée comme le début de la maladie, dans 11 à 25% des cas de COVID-19. Le plus souvent, elle survient après d’autres symptômes tels que fièvre, myalgie, arthralgie, mal de gorge, détresse respiratoire, diarrhée, maux de tête

Pourquoi l’odeur et le goût

Le mécanisme responsable de la perte d’odeur n’est pas encore connu. « Nous ne savons pas si cela est dû à la lésion nasale locale ou au fait qu’à travers le bulbe olfactif, le SYSTÈME NERVEUX CENTRAL est atteint. Certaines publications comprennent des études sur les animaux qui montrent une prédilection pour le virus SARSCOV2 avec les récepteurs ACE2 du poumon, qui sont également présents dans l’épithélium nasal », a expliqué le Dr Ángeles Fortea.

Comment une perte d’odeur est-elle détectée et dans quelle mesure

Une perte soudaine de l’odorat devrait faire suspecter une infection par le SARSCOV2. Mais il convient de noter que les causes d’altération de l’odeur sont nombreuses : la plus courante est un rhume et les patients allergiques peuvent également avoir une perte d’odorat. La différence est qu’un rhume ou une rhinite est souvent accompagné d’autres symptômes tels que le mucus nasal, la congestion ou le tassement nasal.

Dans COVID-19, il a été démontré qu’une perte totale ou partielle de l’odorat s’accompagne d’une perte du goût ou de la saveur (altération de la difficulté à reconnaître les goûts sucré, salé, aigre ou amer), le goût étant la combinaison des deux sens, l’odorat et le goût.

De nombreuses questions restent sans réponse car « à l’heure actuelle, les études ne sont pas encore très complètes, car les patients étaient soit asymptomatiques, soit présentaient des formes légères ou modérées de SARSCOV2. Heureusement, dans la plupart des cas, les altérations du goût et de l’odeur, dans le cas de l’IDOC, se rétablissent spontanément en quelques semaines », a souligné le Dr Fortea.

Comment traiter une perte d’odeur

Jusqu’à présent, la récupération de l’odeur dans COVID-19, a été favorable, spontanée et rapide. Mais il existe de nombreuses altérations olfactives transitoires et associées à des infections par d’autres virus tels qu’epstein-barr, le rhinovirus, la grippe, voire d’autres coronavirus. Par exemple, lorsque la cause est une rhinite, un rhume ou un déficit en vitamines de certaines maladies systémiques, nous pouvons recommander des traitements simples avec des antibiotiques, des corticoïdes ou un supplément vitaminique.

En conclusion, il est très important que la perte soudaine de l’odorat, sans symptômes nasaux, nous avertisse d’une possible infection et, par conséquent, de suivre les recommandations sanitaires établies.

Dans tous les cas, les personnes qui ont été infectées par le Coronavirus, ou qui ont souffert de l’un de ces symptômes et qui auraient pu le transmettre, doivent attendre de se rétablir et de ne présenter aucun symptôme connexe et consulter l’ORL pour évaluer le degré de perte de l’odorat ou du goût et voir comment y faire face.