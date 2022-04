Persuasion : premières images de Dakota Johnson dans l’adaptation de Jane Austen

NETFLIX

Il jouera aux côtés d’Henry Golding et Cosmo Jarvis dans le nouveau film d’époque de Netflix. Découvrez de quoi il s’agira et quand il arrivera sur la plateforme !

©NetflixDakota Johnson joue dans Persuasion.

Pour les amateurs d’histoires d’époque, il existe un auteur indispensable : Jane Austen. Le romancier britannique a vécu à l’époque géorgienne et a laissé un héritage qui continue d’émouvoir aujourd’hui. Et c’est qu’elle a su devenir l’auteur de classiques comme Orgueil et préjugé, Sens et sensibilité Soit emma. Tous ont eu leur adaptation à l’écran et maintenant une autre fiction aura sa place dans le catalogue de Netflix. Il s’agit de Persuasion et ici nous vous montrons ses premières avancées.

La bande, qui sera distribuée par le géant du streaming, a déjà un protagoniste clair. Cette fois ce sera dakota johnson celui chargé de donner vie à Anne-Elliot. Des films d’aventure, d’horreur ou à succès qui l’ont catapulté à l’échelle mondiale tels que Cinquante nuances de Grey, a montré qu’une actrice peut s’adapter à n’importe quel genre et, apparemment, les films d’époque ne feront pas exception. De plus, Netflix connaît déjà très bien son travail : récemment, il a participé à la fille noire avec Olivia Colman.

Johnson a également été choisie pour rejoindre une franchise de super-héros, puisqu’elle a été appelée à personnifier madame la toilela première protagoniste féminine de l’univers de homme araignée qui aura son film solo. Mais alors que ce projet commence à avancer, Persuasion est déjà plus que finalisé et a ses images officielles qui sont prometteuses et qui montrent son casting intéressant.

L’adresse sera entre les mains de Carrie Crackerqui fera ses débuts dans ce rôle sous le scénario de Ron Bass et Alice Victoria Winslow. De quoi parle exactement le film ? D’après le roman de 1817montrera une jeune Anglaise qui vit avec sa famille endettée et qui retrouve le Capitaine Frederick Wentworth, son vieil amour à propos duquel elle doit décider de lui accorder ou non une seconde chance.

La première adaptation cinématographique de Persuasion Sa date de sortie est prévue pour le prochain 15 juillet, donc la bande-annonce officielle pourrait arriver très bientôt. En plus de Dakota Johnson, ils complèteront le casting avec leurs performances Cosmo Jarvis dans la peau de Frederick Wentworth et Henri Goldin se faisant passer pour M. Elliot. Dans les rôles secondaires seront incorporés Suki Waterhouse, Richard E. Grant, Nikki Amuka-Bird, Nikki Amuka-Bird et Ben Bailey Smith.

