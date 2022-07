Persuasion débarque sur Netflix : similarités et différences entre le film et le livre de Jane Austen

in

Les adaptations de romans écrits sont devenues un grand allié pour Netflix. Il existe de nombreux livres qui se transforment en film ou en série, il n’est donc pas surprenant que le géant du streaming ait une nouvelle fois opté pour cette stratégie. Ceci est dû au fait le 15 juillet prochain sera présenté en première Persuasionun long métrage basé sur Le roman de Jane Austen avec le même nom.

Avec Dakota Johnson, Persuasion suivre la vie de Anne-Elliot, une jeune femme issue d’une famille riche et présomptueuse qui est acculé par une mauvaise conjoncture économique. Forcée de répondre aux attentes sociales, Anne est privée de son véritable amour, mais lorsque Frederick Wentworth apparaît huit ans plus tard dans sa vie, tout change. Cependant, avant de donner une seconde chance à l’amour, il doit décider entre sauver sa famille de la faillite ou suivre ce que son cœur lui dicte.. (Synopsis créé par Spoiler).

Sans aucun doute, c’est une histoire que Netflix a su parfaitement adapter. Dans spoilers nous avons eu accès à l’aperçu de Persuasion et, avec certitude, nous pouvons dire que c’est l’une des meilleures bandes basées sur ce Roman de Jane Austen. Cependant, il convient de noter qu’il n’est pas tout à fait similaire à ce qu’a écrit l’auteur britannique. C’est pourquoi, dans cette liste, nous révélons toutes les similitudes et les différences entre le livre et le film.

+ Persuasion : similarités et différences entre le livre et le film :

Similitudes:

1. La caractérisation des protagonistes :

Bien que les caractérisations de dakota johnson Oui Cosmo Jarvis (Wentworth) ne sont pas tout à fait exactes, elles sont les plus proches des descriptions de Le roman de Jane Austen. Les factions des deux acteurs, le port et l’apparence sont quelques-unes des grandes caractéristiques qui aident à montrer les deux personnages du livre.

2. Anne est un personnage ignoré et exploité :

Dans le film, Anne Elliot est parfaitement interprétée par dakota johnson comme une femme qui est ignorée par sa famille quand elle en a besoin, mais dont on profite de la même manière. C’est parce que, selon l’histoire, Anne a 27 ans, assez âgée pour être célibataire, mais assez têtue pour se marier.

3. Critique sociale de l’époque :

Persuasion, en plus d’être une histoire d’amour qui se combine avec la comédie, est une parfaite critique sociale de l’époque qui a été vécue à cette époque. Cependant, cela montre surtout la pression sociale sur les femmes pour qu’elles se marient, mais sans se focaliser sur l’amour, mais sur l’argent et la classe sociale.

4. Les pensées d’Anne sont expliquées :

dans son roman Jane Austen décidé de raconter, à la perfection, ce qui se passe dans la tête de Anne-Elliot dans tous les aspects de votre vie. Que ce soit sur le plan amoureux, familial ou amical, ses sentiments ont toujours été connus. Cela se produit également dans le film, qui sont non seulement parfaitement racontés tout au long du film, mais ils y parviennent également en brisant le quatrième mur.

Différences:

1. La narration de l’histoire :

Le film, comme le révèle la bande-annonce, brise ce que l’on appelle au cinéma le quatrième mur. C’est-à-dire que le même protagoniste raconte sa propre histoire et regarde tout le temps la caméra pour pouvoir interagir avec les spectateurs. Cependant, dans le livre Jane Austen il a opté pour un récit omniscient, c’est-à-dire que l’histoire est racontée à la troisième personne. Cependant, il convient de noter que cette différence était une décision de la réalisatrice du film, Carrie Cracknell.

2. La personnalité d’Anne Elliot :

Oui ok Persuasion a un grand succès dans certains aspects caractéristiques de Anne-Elliot, la personnalité n’en fait pas partie. C’est parce que Cracknell a décidé de faire du personnage un relief d’une héroïne féministe qui diffère grandement de celle dépeinte dans le livre de jane austen. Eh bien, Anne ne reflète pas l’atmosphère de l’époque dans laquelle le livre a été écrit, mais a été adapté à un message contemporain brouillant, au moins sur certains points de sa personnalité, la soumission du personnage original.

