Personnes âgées et agents de santé dans les «tranchées», premiers receveurs du vaccin en Europe

Suivez en direct l’arrivée des vaccins Pfizer en Espagne

Moins d’un an après la déclaration du premier cas de coronavirus en Europe – en France, le 24 janvier – la population européenne a commencé à recevoir ce dimanche les premières doses du vaccin Pfizer / BioNTech sur tout le continent, commençant par des groupes à risque tels que les personnes âgées et les travailleurs de la santé qui ont vu la maladie en face à face.

Ce dimanche est la « Journée des vaccins » ou « V-Day »; le terme anglo-saxon qui fait référence à la commémoration d’une victoire et de la fin d’une guerre, bien que tous les experts s’accordent à dire que la population prendra le temps de connaître la normalité, dont le retour n’est pas attendu au moins jusqu’à l’été prochain, et toujours avec le mémoire des quelque 336 000 décès dus à la maladie en Europe.

Au total, le « moment émouvant d’unité » anticipé ce samedi par la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a débuté ce dimanche avec l’administration de vaccins au premier des 450 millions d’Européens des 27 Etats membres. , arrivant de l’usine belge Pfizer, et parfois avec une escorte policière.

Des pays comme l’Allemagne, la Hongrie et la Slovaquie ont décidé de ne pas attendre ce dimanche et ont commencé à administrer l’injection en fin d’après-midi dernier, comme cela s’est produit dans une résidence à Halberstadt, dans l’État allemand de Saxe-Anhalt. Là, au Krueger Senior Center, Edith Kwoizalla, 101 ans, est devenue l’une des premières Européens à recevoir la dose.

L’Irlande et les Pays-Bas, en revanche, ne commenceront leurs vaccinations que mercredi prochain, dans le premier cas, et le 8 janvier, dans le second.

VACCIN TÉLÉVISÉ

Le Premier ministre de la République tchèque, Andrej Babis, est devenu l’un des premiers dirigeants européens à recevoir le vaccin ce dimanche, à l’hôpital militaire central de Prague, et devant les caméras de télévision. «Je n’ai rien ressenti et je vais parfaitement bien», déclara plus tard Babis, accompagné de la vétéran de la Seconde Guerre mondiale, Emilie Repikova, qui «me démangeait un peu et c’est tout».

Les vaccinations ont également commencé en Italie, où quelque 10 000 doses du médicament sont arrivées lors de son premier débarquement, à une date « qui vivra avec nous pour toujours », a annoncé le Premier ministre italien Giuseppe Conte sur Twitter.

En Suède, Gun-Britt Johnsson, 91 ans, a été le premier résident suédois à recevoir l’injection dans un centre de la ville de Mjolby, à 230 kilomètres de Stockholm. « C’est merveilleux de ne pas être malade », a-t-elle déclaré plus tard à propos d’un vaccin que le Premier ministre du pays, Stefan Lofven, a qualifié de « lumière dans le noir » et de « moment extraordinaire pour la science et l’humanité ».

Et en Espagne, Araceli Rosario Hidalgo, stagiaire à la maison de retraite Los Olmos de Guadalajara depuis 2013 et née en 1924, a été la première personne à recevoir le vaccin contre Covid-19 à 9 heures du matin.

Quelques minutes plus tard, le vaccin a été administré à Mónica Tapias, née en 1972, technicienne auxiliaire de soins infirmiers (TCAE) qui travaille dans ledit centre depuis dix ans.

Araceli a une fille et un fils, quatre petits-enfants et un arrière-petit-fils et est originaire de Guadix (Grenade), mais est enregistrée à Guadalajara depuis 25 ans et Mónica est originaire de Guadalajara.

