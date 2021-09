Personne n’en veut : 4 acteurs avec lesquels il est difficile de travailler

A Hollywood, tout se dévoile et il est facile de savoir quelles sont les célébrités avec lesquelles personne ne veut partager un casting. Découvrez ici les artistes les plus compliqués lors de l’enregistrement d’un film.

Dans différents environnements de travail, il peut y avoir des conflits et de mauvaises relations. Cependant, lorsque cet espace de travail est Hollywood, tout est magnifié et se révèle. C’est que pendant la préparation des premières de séries et de films, de nombreux célébrités ils ne peuvent pas mettre de côté leur ego pendant le tournage et rendre l’ambiance entre collègues de plus en plus tendue. Nous passons ici en revue la liste des les artistes avec qui personne ne veut travailler.

+ 4 acteurs avec qui personne ne veut travailler

4. Bruce Willis

Le charisme de Bruce Willis traverse l’écran. Et c’est que l’acteur est capable d’interpréter sans problème des personnages d’action, dramatiques ou comiques. Mais dans les coulisses, ses pairs ne disent pas la même chose de sa gentillesse. Le réalisateur du film Défoulez-vous, a déclaré dans une interview que travailler avec lui était «annihilant« Et qu’il n’arrêtait pas de donner des ordres. La rumeur veut qu’il fasse ce qu’il veut et qu’il choisisse son timing quels que soient les besoins de la production du film en cours.

3. Megan Fox

L’équipe de Transformateurs Je vous assure: Megan Fox C’est l’un des célèbres les plus compliqués lorsqu’il s’agit de travailler sur une bande. Ils la traitaient eux-mêmes comme « grossier, grossier et insupportable”. La vérité est qu’après avoir participé à certains des films de la franchise, l’actrice a tiré sur le réalisateur Michael Bay et cela n’a pas été bien accueilli par ses collègues qui l’ont diffamée et ont fait remarquer que « C’est pas drôle et c’est une Angelina Jolie d’occasion”.

2. Mel Gibson

S’il s’agit de célébrités controversées, Mel Gibson est l’un de ceux qui arrivent en tête de liste. Et c’est que tout au long de sa carrière, l’acteur de 65 ans a joué dans des dizaines de scandales dans lesquels il s’est révélé raciste, misogyne, homophobe et antisémite. Ses propos tant dans la sphère privée que publique l’ont amené à être l’un des artistes les plus rejetés par les téléspectateurs et par ses collègues qui évitent de partager des projets de films.

1. Catherine Heigl

Le public adore les personnages joués par Katherine Heigl, principalement celui de Izzie Stevens au L’anatomie de Grey. Cependant, à Hollywood, elle est connue pour ses mauvaises manières lorsqu’il s’agit de travailler. En fait, lorsqu’en 2008, elle a été nominée pour le prix Emmy pour sa performance, il a rejeté la reconnaissance et a assuré que son rôle avait déjà perdu de sa présence dans la série. En plus du manque de respect répété envers ses collègues, il est connu pour avoir une longue liste de revendications et de clauses dans des contrats très prétentieux.