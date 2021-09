Personne ne sort vivant Une bande-annonce piège un jeune immigré dans un cauchemar en pension

Netflix met l’ambiance macabre de notre mois de plaisirs pétrifiants avec sa nouvelle offre Personne n’en sort vivant, avec Cristina Rodlo et Marc Menchaca. Nous voyons une jeune femme poursuivre le rêve américain, décrocher un travail et une place dans sa nouvelle maison de Cleveland, Ohio et est en route. Mais l’abri qui est censé la garder en sécurité fait tout sauf.

Le synopsis officiel se lit comme suit : « Ambar (Cristina Rodlo) se lance dans son rêve américain après des années passées à s’occuper consciencieusement de sa mère en phase terminale au Mexique. Elle arrive illégalement à Cleveland, avec très peu d’argent et des vêtements inadaptés pour ce qui devrait être l’hiver le plus froid jamais enregistré. Après avoir trouvé un travail rémunéré dans une usine de confection locale, elle loue la chambre la moins chère disponible chez Red (Marc Menchaca) dans une pension presque à l’abandon. Tenu éveillé par les sanglots des autres locataires, les cauchemars inquiétants et les étranges bruits surnaturels qui résonnent du sous-sol, Ambar commence à se demander exactement qui – ou quoi – vit à l’intérieur de la maison avec eux. Bientôt, il devient clair qu’Ambar est tombée dans un piège, un piège où elle sera bientôt présentée au mal qui se cache dans le sous-sol. Ambar doit se battre pour échapper à son cauchemar vivant, mais dans une maison où personne n’écoute les cris, s’en sortira-t-elle jamais vivante ? »

Cette bande-annonce de Netflix apporte les sauts! Nous avons les étranges trajets en métro, la promenade victorienne décrépite et son équipage effrayant de colocataires vivants et morts. Vous pouvez sentir le désespoir pour notre héroïne alors qu’elle a sauté de la poêle à frire dans le feu. D’avoir échappé à sa sombre existence au Mexique à atterrir dans un atelier de misère et une maison hantée ; une fille ne peut-elle pas faire une pause?

Personne n’en sort vivant marque le premier long métrage de Santiago Menghini. et a été écrit par Fernanda Coppel (Comment s’en sortir avec un meurtre, Du crépuscule à l’aube : la série) et Jon Croker (La Femme en noir 2 : L’ange de la mort, Comédie d’Ealing). Le casting comprend Marc Menchaca, Victoria Alcock, David Barrera, David Figlioli, Joana Borja, Mitchell Mullen et Alejandro Akara.

Les films de maison hantée sont toujours un succès avec moi. J’adore comprendre les règles de la maison, les coins et recoins sombres, les scènes de douche inévitables (nous devons tous nous laver un jour !) l’aide d’une bande-son effrayante de charnière de porte qui grince.

« Je sais que cette maison est un peu bizarre… » est répété par ses colocataires et la présence dans la maison. Tu peux le répéter! Le piège dans lequel elle s’est retrouvée semble impossible à échapper, car il semble que les colocataires aient également des sentiments assez forts à son sujet. Notre Ambar déjoue-t-il la maison et ses occupants ? Nous devrons attendre et voir. Branchez-vous sur Netflix le 29 septembre pour faire fonctionner votre moteur de « vérification derrière le rideau de douche ». J’adore cette période de l’année ! Huer!

Sujets : Personne ne s’en sort vivant