Personne ne sort en 4K UHD, Blu-ray, DVD et numérique ce mois-ci.

Du scénariste du légendaire film d’action John Wick, vient PERSONNE, l’histoire d’un homme de famille ordinaire (Bob Odenkirk, « Breaking Bad », « Better Call Saul ») qui ne recule devant rien pour défendre ce qui lui appartient. PERSONNE est disponible pour la première fois sur Digital le 8 juin 2021 et sur 4K Ultra HD, Blu-ray, et DVD au 22 juin 2021, de Universal Pictures Home Entertainment. Ramenez à la maison «l’un des meilleurs films d’action depuis plus d’une décennie» (Scott Menzel, We Live Entertainment) maintenant avec du contenu bonus exclusif, y compris des scènes supprimées et bien plus encore.

Hutch n’est personne. En tant que père et mari négligé et sous-estimé, il prend les indignités de la vie sur le menton et ne secoue jamais le bateau. Mais lorsque sa fille perd son bracelet de chaton bien-aimé dans un vol, Hutch atteint un point d’ébullition que personne ne savait qu’il avait. Que se passe-t-il lorsqu’un pushover repousse enfin? Hutch passe de père ordinaire à combattant intrépide en emmenant ses ennemis dans une folle aventure de vengeance explosive. NOBODY présente le gagnant d’un Emmy® Bob Odenkirk comme les fans ne l’ont jamais vu auparavant : un père de famille moyen qui devient un justicier mortel, contrairement à tout héros d’action ordinaire.

Le « manège à sensations fortes à indice d’octane élevé » (Inverse) met en vedette Bob Odenkirk, Connie Nielsen (Wonder Woman), RZA (American Gangster) et Christopher Lloyd (Retour vers le futur). Le film est réalisé par Ilya Naishuller (Hardcore Henry) et écrit et produit par le célèbre cinéaste d’action Derek Kolstad (franchise John Wick).

FONCTIONNALITÉS BONUS SUR 4KUHD, BLU-RAY, DVD ET NUMÉRIQUE :

•SCÈNES SUPPRIMÉES

•LE HUTCH FRAPPE DUR-Découvrez comment Bob Odenkirk s’est entraîné pour donner vie à son personnage « Hutch Mansell ».

•DÉCOUVRIR L’ACTION (Bus Fight, Home Invasion, Car Chase et Tool & Die Sequences) – Un aperçu des coulisses de la création des décors explosifs du film.

•JUSTE UNE PERSONNE–Un regard sur le début personnel de l’histoire de Bob Odenkirk et sur le style et la sensibilité uniques que le réalisateur Ilya Naishuller a apportés au film.

•COMMENTAIRE AVEC L’ACTEUR/PRODUCTEUR BOB ODENKIRK ET LE RÉALISATEUR ILYA NAISHULLER

•COMMENTAIRE AVEC LE DIRECTEUR ILYA NAISHULLER

Personne ne sera disponible en 4K UHD, Blu-ray, DVD et numérique.

•4K Ultra HD est l’expérience ultime de visionnage de films. La 4K Ultra HD combine la résolution 4K pour une image quatre fois plus nette que la HD, la brillance des couleurs de la plage dynamique élevée (HDR) avec un son immersif offrant une expérience sonore multidimensionnelle.

•Blu Ray libère la puissance de votre téléviseur HD et constitue le meilleur moyen de regarder des films à la maison, avec une résolution d’image 6 fois supérieure à celle d’un DVD, des extras exclusifs et un son surround de qualité cinéma.

•Numérique permet aux fans de regarder des films n’importe où sur leurs appareils préférés. Les utilisateurs peuvent instantanément diffuser ou télécharger.

CINÉASTES

Jeter: Bob Odenkirk, Connie Nielsen, RZA et Christopher Lloyd

Musique par : David Buckley

Costumière : Patricia J. Henderson

Rédacteurs : William Yeh, Evan Schiff

Concepteur de production : Roger Fires

Directeur de la photographie: Pawel Pogorzelski

Producteurs exécutifs : Derek Kolstad, Marc. S Fischer, Annie Marter, Tobey Maguire

Produit par: Kelly McCormick, David Leitch, Braden Aftergood, Bob Odenkirk, Marc Provissiero

Écrit par: Derek Kolstad

Dirigé par : Ilya Naishuller

DVD INFORMATIONS TECHNIQUES :

Date de la rue : 22 juin 2021

Numéro de sélection : 1961211375 (États-Unis) / 1961215236 (CDN)

Couches: DVD 9

Ratio d’aspect: Écran large anamorphique 16:9 2.39:1

Notation: R pour violence forte et images sanglantes, langage tout au long et brève consommation de drogue.

Langues/Sous-titres : Anglais, français canadien et espagnol latino-américain

Sonner: Anglais (Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 2.0 pour le contenu bonus), Français canadien (Dolby Digital 5.1), Espagnol latino-américain (Dolby Digital 5.1)

Durée: 01:31:39

INFORMATIONS TECHNIQUES BLU-RAY :

Date de la rue : 22 juin 2021

Numéro de sélection : 1961214290 (États-Unis) / 1961215237 (CDN)

Couches: BD 50

Ratio d’aspect: Écran large 16:9 2:39:1

Notation: R pour violence forte et images sanglantes, langage tout au long et brève consommation de drogue.

Langues/Sous-titres : Anglais, français canadien et espagnol latino-américain

Sonner : anglais (Dolby Atmos, Dolby Digital 2.0 pour le contenu bonus), français canadien (Dolby Digital 5.1), espagnol latino-américain (Dolby Digital 7.1)

Durée: 01:31:33