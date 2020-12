Personne ne sera « la première personne à se faire vacciner contre le coronavirus »: il y a déjà plus d’un million de personnes vaccinées dans le monde

Pour Margaret Keenan, la nord-irlandaise de 90 ans qui a fait la une des journaux hier dans la presse nationale, a reçu le vaccin Pfizer / BioNTech COVID-19, près de 20000 personnes ont dû le recevoir à un moment de l’année. Cela uniquement et exclusivement si nous parlons du vaccin Pfizer et de ses essais cliniques respectifs. Actuellement, il existe plus de 180 vaccins contre le COVID-19 en plein développement, et au moins 12 d’entre eux sont en phase III.

Mais le récit ne s’arrête pas là: la Russie a commencé à vacciner massivement la semaine dernière, mais si l’on fait attention à ce qui s’est passé, elle fait vacciner ses citoyens depuis des mois; De plus, fin novembre, la Chine a annoncé qu’elle avait déjà vacciné plus d’un million de personnes. C’est dans le meilleur des cas, Margaret Keenan a été la 1 250 000 personne à être vaccinée. Quelque chose qui, sans aucun doute, donne un nouveau sens à l’expression populaire « Je ne serai pas le premier à me faire vacciner ».

Des millions de personnes ont déjà été vaccinées

Le mardi 8 décembre, le Royaume-Uni a commencé à vacciner « les agents de santé première ligne, les travailleurs des maisons de retraite et les résidents de plus de 80 ans. « Et la réaction, attendue, n’a déçu personne: des dizaines de médias ont couvert le début de la campagne comme si, de facto, ce sera la première fois que le vaccin sera administré. Quelque chose qui, dans un climat comme celui actuel dans lequel la confiance dans le vaccin diminue régulièrement.

La vérité est que, même si on ne compte pas les efforts de vaccination de la Chine et, dans une moindre mesure, de la Russie; c’est-à-dire, même si on ne compte pas les près de 1,5 million de personnes déjà vaccinées En raison des difficultés d’accès aux données, nous avons encore de nombreuses personnes vaccinées. Les participants au vaccin qui ont enregistré leurs essais cliniques sont déjà plus d’un demi-million. Et, bien que tout le monde n’ait pas reçu le vaccin, même dans la partie basse de la fourche on parle de 200 000 personnes qui ont reçu des vaccins expérimentaux.

Cependant, comme nous l’avons noté à plusieurs reprises, L’idée derrière le « Je ne serai pas le premier à me faire vacciner » n’est pas irrationnelle. Au moment où j’écris ces lignes, la British Medicines Agency demandait aux personnes ayant des antécédents de réactions allergiques «significatives» de ne pas s’injecter le vaccin (après la détection de deux cas d’effets indésirables). En fait, ce n’est pas de l’actualité: cela était déjà indiqué dans les indications précédentes, mais il suffit de fouiller le réseau pour découvrir que la réception de ce rappel élargit encore la méfiance.

Nous devrons étudier les cas en détail, voir dans quelle mesure ils sont dus au vaccin ou à des erreurs dans le processus de vaccination et, bien sûr, nous devrons examiner comment tout cela affecte l’avenir d’un médicament qui, bien sûr, continue d’être surveillé lorsque détail. Cependant, ce qui ne changera pas, c’est que personne ne sera le premier à être vacciné contre le virus. Je dirais que nous sommes désolés pour Margaret Keenan et ses 15 minutes de gloire, mais ce serait un mensonge: ce n’est pas ce qui garantit que nous faisons les choses relativement bien.

Image | Premier ministre britannique