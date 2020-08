Personne ne sait quoi faire avec Napster: les derniers, achetez-leur une plateforme de concerts en réalité virtuelle

Napster a de nouveau changé de mains. La société a annoncé cette semaine sur son blog officiel que MelodyVR, une société dédiée aux concerts en réalité virtuelle et aux performances immersives, acheté Napster pour 70 millions de dollars. L’objectif, disent-ils, est “de permettre la création d’une plateforme musicale unique qui offrira à la fois des performances live immersives et de la musique en streaming”.

Les deux entreprises continuera à fonctionner indépendamment, Du moins pour le moment. Cependant, dans la déclaration, Napster déclare que cette acquisition jette les bases de créer une plateforme unique fournisseur de services de divertissement, «une expérience musicale de nouvelle génération», comme le décrit Napster. Cependant, ce n’est un secret pour personne que Napster, à ce jour, n’a pas encore trouvé son site et, selon les chiffres officiels, il ne concourt pas dans la même ligue que Spotify ou Apple Music.

De la mise en échec de l’industrie de la musique au changement de mains (plusieurs fois)

L’ancienne interface Napster.

L’histoire de Napster est captivante et se résume à ses débuts, à son essor et à son effondrement. Napster est né en tant que service de téléchargement de musique MP3. Il est devenu extrêmement populaire en Amérique, mais ça n’a duré que deux ans. Il suffisait qu’une chanson de Metallica (toujours inédite) apparaisse sur la plateforme pour que Napster entame une odyssée de poursuites judiciaires, de mises en accusation et d’amendes qui se terminent par la déclaration de faillite de la société et la liquidation de tous ses actifs le 3 juin 2002.

Depuis, Napster n’a pas fini de trouver votre site et a changé de mains à plusieurs reprises. Car oui, Napster existe toujours, mais il est loin de ce qu’il était au départ. Maintenant, c’est un service de musique en streaming comme Spotify, Apple Music et d’autres plates-formes, seulement beaucoup plus minoritaire. Dans le communiqué de presse publié cette semaine, ils parlent de trois millions d’utilisateurs. Pour mettre le chiffre en contexte, Spotify en a 299 millions, a récemment rapporté la société.

Selon le communiqué de Napster, la plate-forme compte trois millions d’utilisateurs

Ainsi commence le voyage de Napster. En novembre 2002, Roxio, qui possède PressPlay, a acheté les droits de marque de Napster pour 5,3 millions de dollars. Six ans plus tard Meilleur achat a acheté le service d’abonnement (avec 700 000 abonnés) pour 121 millions de dollars afin de rivaliser avec iTunes et Amazon MP3.

Quelques années plus tard, et après avoir conclu un accord avec Best Buy, Napster a fusionné avec Rhapsodie le 1er décembre 2011. Rhapsody était un service de streaming musical et voulait essentiellement tirer parti de l’attraction de la marque Napster et de son identité d’entreprise. 84% de Rhapsody appartient à RealNetworks, une entreprise de Seattle qui se concentre également sur les jeux vidéo et la technologie de reconnaissance faciale.

On arrive ainsi à MelodyVR, une entreprise fondée en 2018 qui a travaillé avec des artistes tels que John Legend, Kesha, The Chainsmokers et Cypress Hill. Il a des studios à Londres et à Los Angeles et, selon le communiqué de Napster, a beaucoup grandi au cours des deux dernières années. L’entreprise a actuellement 1800 chansons sur leur plateforme et, fondamentalement, il vous permet de voir des concerts en réalité virtuelle à la fois à partir de votre téléphone portable et à partir de lunettes VR.

Maintenant, la question qui doit être posée est si ce sera le dernier arrêt Napster. Pour le moment, Napster et MelodyVR fonctionneront indépendamment, mais à long terme, on s’attend à ce qu’il y ait une fusion et qu’un seul service restera qui combine les offres des deux sociétés. Seul le temps nous dira si Napster a enfin trouvé votre site ou s’il continuera à sauter.