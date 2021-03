« Personne » ne peut jamais être Captain America comme Chris Evans

« Personne » ne peut jouer le Capitaine Amérique comme une étoile de merveille Chris Evans, même pas Wyatt Russell, qui brandira le bouclier en tant que John Walker dans la série originale de Marvel Studios « Le faucon et le soldat de l’hiver ».

Six mois après Steve Rogers va se retirer de ses fonctions et confier le bouclier à Sam Wilson dans «Endgame», le ministère de la Défense annonce que les États-Unis d’Amérique ont un nouveau héros «qui peut être un symbole pour nous tous»: John Walker, dans un rouge et costume bleu, le prochain Captain America.

« Il avait un travail incroyable et irréel », a déclaré Russell à USA Today à propos de son prédécesseur, qui est apparu pour la première fois sur « Captain America: le premier vengeur » en 2011.

« C’est parfait. Qui d’autre peut jouer à Captain America en tant que Chris Evans? Personne ».

«Et la grande chose à propos de cette émission est qu’elle prend cela en main, où c’est comme: ‘Eh bien, qui d’autre va jouer à Captain America? Ce type? ». Russell a ajouté

Nouveaux épisodes de « The Falcon and The Winter Soldier » en première sur Disney + les vendredis.