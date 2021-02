Personne ne montre un aperçu de Bob Odenkirk transformant son père Bod en une machine à vengeance gonflée

Déplacez-vous sur Chris Hemsworth, il y a un nouveau super-héros en ville. Tu ferais mieux d’appeler Saul La star Bob Odenkirk a partagé des images des coulisses de lui-même en train de se mettre en forme de héros d’action pour le thriller à venir Personne et cela soulève des questions, Chris Hemsworth qui? Alors que l’acteur n’était pas obligé de prendre le même genre de forme esthétiquement impressionnante que les goûts de Marvel Chris ‘Hemsworth, Pine et Evans, Odenkirk a dû se pousser physiquement pour être à la hauteur du personnage «très différent» dans lequel il joue. Personne.

« J’ai dû faire beaucoup de formation pour jouer le rôle. Donc je me suis plutôt bien remis … pour un père de 58 ans qui a été un auteur de comédie pendant 25 ans et qui n’a pas du tout travaillé. »

Bob Odenkirk a réussi à se battre en s’entraînant avec John Wick le cascadeur Daniel Bernhardt et une séance d’entraînement qui comprenait un entraînement en circuit, de la boxe, du vélo et tout un tas de squats de poids corporel. Bien qu’Odenkirk ne semble pas trop différent en un coup d’œil, les résultats sont plus qu’évidents dans les images de Personne, qui implique le Breaking Bad star envoyant plusieurs assaillants avec aplomb.

Personne se concentre sur Odenkirk en tant que Hutch Mansell, un père et un mari sous-estimé et négligé, qui prend les indignités de la vie sur le menton et ne repousse jamais. Personne. Lorsque deux voleurs pénètrent dans sa maison de banlieue une nuit, Hutch refuse de se défendre ou de défendre sa famille, dans l’espoir d’éviter de graves violences. Son fils adolescent, Blake, est déçu par lui et sa femme, Becca semble s’éloigner encore plus. Les séquelles de l’incident correspondent à la longue rage de Hutch, déclenchant des instincts dormants et le propulsant sur un chemin brutal qui fera surface de sombres secrets et de compétences mortelles. Dans un barrage de poings, de coups de feu et de crissements de pneus, Hutch doit sauver sa famille d’un adversaire dangereux – et s’assurer qu’il ne sera plus jamais sous-estimé en tant que personne.

Il n’est pas étonnant que l’acteur ait travaillé si dur pour Personne, car l’idée de l’histoire a été inspirée par des événements de la vie réelle suite à son expérience avec plusieurs cambriolages. «Je pense que je les ai bien gérés, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de souhaiter en faire plus», a-t-il partagé. « Je pensais que je travaillerais juste avec cette énergie sombre pour voir s’il y avait une histoire là-bas. »

Réalisé par le célèbre cinéaste Ilya Naishuller (Hardcore Henry), d’après un scénario de Derek Kolstad, l’architecte narratif du John Wick la franchise, Personne co-met en vedette Christopher Lloyd, le légendaire vainqueur d’Emmy, dans le rôle du père de Hutch et l’acteur-musicien à plusieurs traits d’union RZA dans le frère de Hutch, dont les propres talents cachés aident Hutch dans sa quête de vengeance. Le reste de la distribution de soutien est Connie Nielsen dans le rôle de Becca Mansell, la femme de Hutch, Aleksei Serebryakov dans le rôle de Carnegie, un baron de la drogue russe qui envisage de tuer Hutch et sa famille, Gage Munroe dans le rôle de Blake Mansell, le fils de Hutch, et Paisley Cadorath dans le rôle de Sammy. Mansell, la fille de Hutch.

Le film a tout à fait le pedigree du film d’action derrière lui, avec Kelly McCormick et David Leitch, les cinéastes de Fast & Furious présente: Hobbs & Shaw, Deadpool 2 et Blonde atomique à bord en tant que producteurs. Personne devrait sortir en salles aux États-Unis le 12 avril 2021 par Universal Pictures. Cela nous vient grâce à Men’s Health.

Sujets: Personne