Personne ne l’a vu venir : la disgrâce de Robert De Niro

Avec L’Irlandais, Robert De Niro a brisé une séquence de sept ans sans être nominé aux Oscars et a réussi à redresser une carrière où de tels rôles sont devenus une exception pour lui. Sa précédente nomination avait eu lieu en 1992 avec Cabo de Miedo, Que s’est-il passé entre les deux ? Une trajectoire qui s’est inversée dans le temps et qui avait l’énorme acteur dans des films qui sont passés plus que inaperçus. Revoyez comment c’est devenu aujourd’hui!

Le point en faveur du New Yorker est que il n’arrête pas de travailler à 77 ans. Depuis qu’il a commencé à jouer dans des films en 1965, il n’y a eu que quelques années où il s’est absenté du cinéma. Récemment, ce n’est qu’en 2014 et 2018 qu’il a ajouté à sa filmographie. Ensuite, il a toujours eu sa place privilégiée dans l’industrie.

Cependant, ces dernières années, il s’est éloigné des grands personnages qu’il avait l’habitude de jouer : Vito Corleone dans Le parrain, Travis Bickle dans Conducteur de taxi, Al Capone dans Les intouchables, Max Cady dans Cap de la peur ou Nick dans Le score. Soit à cause de son âge, de sa décision ou parce qu’Hollywood le dirigeait, il a fini dans des comédies qui sont tombées dans l’oubli le plus tôt possible.

Robert De Niro en 2001 (Getty)



Chiffres Ils disent qu’il a fait 27 films au cours de la dernière décennie et 19 ont été ridiculisés pour la critique. Le changement dans la carrière de De Niro a commencé en 1999 lorsqu’il a joué le rôle du gangster Paul Vitti dans l’hilarant Analizame. Un film drôle, mais qui n’avait rien à voir avec les rôles oscarisés qu’il savait interpréter.

Un an plus tard, il a continué sur le même cours avec La famille de ma copine, avec Ben Stiller. D’une part, c’était le film le plus rentable de sa carrière, mais d’autre part l’a condamné à continuer avec les mêmes rôles comiques encore et encore. Dans la comédie pour enfants Les aventures de Rocky et Bullwinkle Il s’est même parodié dans la scène emblématique de Taxi Driver (« Tu me parles? »).

Les références à son grand héritage sont devenues de plus en plus courantes dans ses œuvres et même pour de nombreux « Ils sont déjà un sous-genre cinématographique à part entière ». Analysez-vous, Malavita, La commission, Le coup du siècle, Chasse aux humains, Le Passager, Feux rouges ou La vie de Flynn n’ont fait qu’entacher davantage sa réputation.







Le même acteur, avec peu de mots aux médias, a parlé de son déclin lorsqu’il a reçu le Golden Globe honorifique en 2011. Il est monté sur scène et Il était reconnaissant qu’ils le lui aient donné avant la première de Little Focker. Cependant, il manquait encore pour ce qui est considéré comme le bas de la légende.

Robert De Niro dans Analyse-toi toi-même (Getty)



Au Sale grand-père, à partir de 2016, De Niro a agi en tant que un vieil homme veuf qui convainc son petit-fils (joué par Zac Efron) pour faire la fête avec lui parce qu’il est asexué depuis 15 ans. En fait, la campagne publicitaire du film était responsable de l’humiliation de l’acteur avec un slogan qui disait ceci : « L’un des acteurs les plus respectés et légendaires de notre génération et maintenant il l’est ».

Sale grand-père



Avec Joker et l’Irlandais Il reprend le chemin que son talent le marque et de nombreux jeunes ont pu le voir pour la première fois comme l’artiste brillant qu’il est. Mais la bonne séquence n’a pas duré longtemps car en 2020 il a lancé En guerre avec mon grand-père: un film où un homme plus âgé affronte son propre petit-fils parce qu’il doit partager une chambre avec lui.







Heureusement, les projets de De Niro sont toujours porteurs d’espoir car il travaillera avec Martin Scorsese dans l’adaptation du roman The Killers of the Flower Moon et avec James Gray dans Armageddon Time. De plus, il a un dossier Wash Me in the River avec l’adresse de Randall Emmett. A 77 ans, Sera-ce le moment de relancer votre carrière ?