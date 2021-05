Personne ne devrait abandonner ses émotions

Emotion Balnéo Centauri à droite sans robinets

Systéme de vidage mècanique, ne laissant aucune chance à la formation des bactèries Pour 1 personne(s)! Dimension: (L/P/H) 180 / 85 / 58 cm. Équipement Standard (Made in Germany): 6 grosses buses latérales (Hydrojets), 1x4 grosses buses dorsales (Hydrojets), 8 buses d'air (air-jets) pour un effet champagne. Materiaux: Baignoire en acrylique sanitaire renforcé de fibre de verre avec châssis et pieds réglables. Poids: 83 kg (vide et sans emballage), 92 kg (y compris emballage). Capacité: env. 240 litres d'eau jusqu'au trop plein (sans personnes). Aperçu des avantages des nos bains à remous spa de la marque Emotion: Chromothérapie 3 couleurs. Panneau de contrôle digital certifié CE. Boîtier électrique de commande certifié CE. Réchauffeur pour le réglage de la température de l'eau (30°C - 40°C). Tuyaux en PVC thermorésistants de fabrication allemande. Système de protection de mise en route de la pompe à eau à vide (CPE) certifié. Système de vidage à câble répondant aux normes CE. Désinfection à l'ozone. Siphon et bonde. Volume de livraison pour les baignoires SANS Robinets: Baignoire prête à l'installation avec châssis et pieds réglables. Lampe LED 12 V avec changement de couleur automatique (rouge, vert, bleu). Venturi pour gérer les hydrojets (2 pour les grandes baignoires: par exemple Andalusia et Zeus). Système de vidage à câble, bonde et siphon pour baignoire. Articles optionnels recommandés: Le tablier et les repose têtes ne font pas partie du volume de livraison, néanmoins vous pouvez les acquérir en option. La liste de ces options apparaîtra au moment où on ajoute la baignoire au panier. Bagnoire balnèo Centauri Premium pour un person sans robinets Avantage " Made in Germany ": Votre propre baignoire balnéo fabriquée en Allemagne. Rapport qualité-prix très avantageux, baignoire de haute qualité avec garantie. Profitez de nos nombreuses années d'expérience dans la fabrication de baignoire balnéo. Ma Balnéo de rêve! Sur- classement OPTIONNEL Équipement standard et Sur- classement OPTIONNEL D'autres options de sur-classement sont aussi à votre disposition, il suffit de consulter le descriptif ci-dessous: Les options complémentaires et de sur-classement peuvent être acquises en ajoutant la baignoire au panier. Surclassement – c'est facile! 1. Ajouter la balnéo au panier. 2. Une fenêtre regroupant les options s'affiche automatiquement. 3. Ajoutez les articles souhaités au panier. Baignoire balnéo d'intérieur, descriptif détaillé: Panel de contrôl Équipement STANDARD: Panel de contrôl 220⁄230V Panel de contrôl Pour Information Eclairage LED – Chromothérapie ÉQUIPEMENT STANDARD: Eclairage LED - Chromothérapie ÉQUIPEMENT STANDARD: Inlus constamment: Chromothérapie de 3 couleurs et immense nombre de composé La lampe LED avec Chromothérapie de 3 couleurs est l'un des équipements standard des balnéos Emotion. Il suffit d'activer la lampe de 12V à partir du panel de control et les couleurs changeront du rouge au vert et puis au bleu, à...