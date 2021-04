Personne n’a besoin de souffrir pour arriver là où il veut

Devez-vous souffrir pour grandir? Pensez-vous que vous devez souffrir pour apprendre? Vous retrouvez-vous souvent à blâmer le monde ou le passé pour votre manque de prospérité? Pour cacher vos peurs, attaquez-vous ceux qui ont de l’appréciation?

La peur existe pour nous protéger des dangers et à cet égard, il est très important de nous préserver, mais à un certain moment, elle nous paralyse, nous rend inquiets, car nous sommes concentrés sur le mauvais côté de la situation dans laquelle nous nous trouvons.

« Mon mieux est de construire ma route qui est de plus en plus prospère et pas seulement de gérer ce que j’ai accompli jusqu’à présent »

Le simple fait de le repousser ne garantit pas qu’il ne reviendra pas pour nous stagner à nouveau. L’important est de changer le schéma issu de la croyance qui le détermine, pour qu’en fait il soit possible de le comprendre par la conscience et ensuite s’il ne l’élimine pas entièrement, apprenez à ne pas le laisser passer d’une alerte à une protection.

Souvent, la peur est des situations sous-jacentes dont nous ne sommes même pas conscients d’où elle vient et nous ne pouvons pas l’identifier, mais nous ressentons son existence et avec cela nous devenons souvent des personnes arrogantes et agressives pour nous protéger. Ce qui finit par nous apporter encore plus de difficultés, après tout, ce sont les comportements qui nous éloignent de ceux que nous aimons. Ce qui génère de la souffrance.

Cela nous conditionne à une forme unique de bonheur, comme si c’était l’exclusif et il n’est pas affirmé d’en essayer les autres, car ainsi je garantis le maintien de ce que j’ai accompli et je ne veux pas perdre, en gardant les choses comme elles sont.

Peut-être que le chemin est de comprendre que la souffrance ne fait pas partie de notre vie, cette idée a commencé dans les religions, où la purification vient de la souffrance, «la douleur apporte l’apprentissage».

Affirme le philosophe et poète (1844-1900) Friedrich Nietzsche: «À tous ceux qui me tiennent vraiment à cœur, je souhaite la souffrance, la désolation, la maladie, les mauvais traitements, les indignités, un profond mépris pour eux-mêmes, la torture du manque de confiance en soi et la disgrâce de les vaincus ».

Il croyait que la souffrance et la douleur sont normales, l’homme pour réaliser ce qu’il veut doit passer par la lutte et la douleur. Cet échec et cette souffrance étaient importants pour atteindre le bonheur et le succès.

Au lieu de vous blâmer et de vous plaindre parce que les choses ne se passent pas comme vous le souhaiteriez, prenez la responsabilité de vos choix, après tout vous avez fait de votre mieux, ce que vous saviez faire. Échangez le blâme pour la responsabilité, vous vous sentirez donc libre de chercher un autre moyen.

Mon mieux est de construire ma route de plus en plus prospère et pas seulement de gérer ce que j’ai accompli jusqu’à présent. Constatant que la lutte, la douleur et la peur implicite qui insiste pour me maintenir au même endroit, ne font pas partie de cette construction.

Se plaindre que les choses ne se passent pas comme vous le souhaiteriez, elles finissent par vous emmener dans le sens inverse de vos réalisations et de votre succès, car vous vous éloignez de surmonter vos peurs, de vous concentrer sur la solution et de louer la difficulté. Alors créez les conditions pour que vous puissiez avoir une vie abondante et que vous puissiez célébrer vos progrès à l’avenir.

Avez-vous déjà pensé que vous méritiez vos victoires? Si ce n’est pas encore le cas, pensez-y, pour pouvoir attirer tout le meilleur vers vous, sans culpabilité et ne pas croire aux coïncidences, après tout certains gagnent et d’autres non, quelque chose doit être différent à l’intérieur du gagnant, ne le faites pas. tu penses?

Avez-vous déjà pensé que vous méritiez vos victoires?

Un point intéressant à penser ensemble est que lorsque nous désespérons d’avoir quelque chose, nous entrons dans un processus d’attachement et donc nous retardons cette acquisition et avec cela nous devenons anxieux. Et cette anxiété n’est rien de moins qu’une des formes de la souffrance.

Décidez de faire votre part et donnez du temps pour ce que vous voulez, apprenez à faire confiance à ce que vous croyez, peu importe qui et ce que c’est. Et attendez la consommation de ce que vous voulez.

La gratitude nous conduit aussi à une condition plus harmonieuse avec l’ensemble, nous poussant à vivre de manière fluide et à glisser dans la vie plus légèrement, à prendre une chance et à voir si cet exercice peut vous aider.

Remarquez en fait que lorsque vous abandonnez la souffrance, vous vous sentirez beaucoup plus intéressé à vous équilibrer et à bien vivre avec la vie. Osez, faites-le différemment et récoltez les résultats positifs de vos nouvelles plantations.

——

——