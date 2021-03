Personne, la star de Bob Odenkirk, ne ferait un autre film d’action en un clin d’œil, mais n’abandonnerait pas la comédie

Personne La star Bob Odenkirk a surpris le public avec son émergence soudaine en tant que star d’action, l’acteur déclarant maintenant qu’il aimerait revenir au genre d’action-thriller. Film d’action Personne est en train de le tuer au box-office, avec le Tu ferais mieux d’appeler Saul star prouvant son affinité pour botter le cul et ne pas prendre la peine de prendre des noms.

« Je le ferais en un clin d’œil. J’ai adoré faire les séquences d’action. J’adore m’entraîner pour cela. J’adore l’intelligence de celui-ci. J’adore l’engagement de votre cerveau et de votre corps. Et donc, oui, la réponse est oui. D’un autre côté, je continue à faire tout ce que j’ai fait avant. J’écris un projet en ce moment, avec David Cross. «

Bob Odenkirk est clairement tombé amoureux du processus, l’acteur s’engageant sérieusement dans sa première sortie d’action. Notamment, Odenkirk fait presque tout son travail de cascades dans le film, après s’être entraîné pendant un certain temps afin de vendre chaque coup de poing et chaque coup de pied. Avant le tournage de la première image, Odenkirk s’entraînait deux fois par jour pendant 45 minutes aux arts martiaux avec le cascadeur Daniel Bernhardt, le couple s’entraînant quotidiennement pendant au moins deux heures une fois le tournage commencé.

Odenkirk a depuis comparé les séquences d’action à des séquences de tournage comiques, ce qui explique pourquoi il est si doué pour elles.

« En fait, les séquences de combat, la chose la plus proche que je pourrais leur apporter étaient des sketches de comédie. Ils ont une série limitée, ils ont une petite histoire, ils ont un début, un milieu et une fin. Il y a de l’intelligence quand vous le faites correctement. , et vous trouvez ces moments intelligents qui vous tiennent éveillé et gardent le public éveillé, le surprend et le fait rire. Ces séquences d’action, aussi sanglantes et brutales soient-elles, sont amusantes. Vous ne pouvez pas vous empêcher de rire. Vous avez rien à faire mais haleter et rire. Et je les adore. J’adore ça. Et la vérité est, en le faisant, la chose la plus proche que je puisse comparer est d’écrire une comédie, dans une salle de comédiens, de rire et d’essayer de résoudre des problèmes dans l’esquisse, dans cette idée. Et puis proposer des idées qui ne font que hurler. «

Bob Odenkirk, lauréat d’un prix Emmy Personne comme Hutch Mansell, un père et un mari sous-estimé et négligé, prenant les indignités de la vie sur le menton et ne repoussant jamais. Personne. Lorsque deux voleurs pénètrent dans sa maison de banlieue une nuit, Hutch refuse de se défendre ou de défendre sa famille, dans l’espoir d’éviter de graves violences. Son fils adolescent, Blake, est déçu par lui et sa femme, Becca, semble s’éloigner encore plus.

Les conséquences de l’incident correspondent à la longue rage de Hutch, déclenchant des instincts dormants et le propulsant sur un chemin brutal qui fera émerger de sombres secrets et des compétences mortelles. Dans un barrage de poings, de coups de feu et de crissements de pneus, Hutch doit sauver sa famille d’un adversaire dangereux et s’assurer qu’il ne sera plus jamais sous-estimé en tant que personne.

Sur la base de la réponse à la première entreprise d'action d'Odenkirk, le public reviendrait sans aucun doute dans les salles en un clin d'œil pour le voir battre à nouveau des méchants. Personne est maintenant dans les salles.

