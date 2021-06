Personne (examen 4K UHD)

CINÉASTES

Jeter: Bob Odenkirk, Connie Nielsen, RZA et Christopher Lloyd

Musique par : David Buckley

Directeur de la photographie: Pawel Pogorzelski

Producteurs exécutifs : Derek Kolstad, Marc. S Fischer, Annie Marter, Tobey Maguire

Produit par: Kelly McCormick, David Leitch, Braden Aftergood, Bob Odenkirk, Marc Provissiero

Écrit par: Derek Kolstad

Dirigé par : Ilya Naishuller

Notation: R pour violence forte et images sanglantes, langage tout au long et brève consommation de drogue.

INFORMATIONS TECHNIQUES:

Date de la rue : 22 juin 2021

Ratio d’aspect: Écran large 16:9 2:39:1

Sonner : Anglais (Dolby Atmos, Dolby Digital 2.0 pour le contenu bonus), Français canadien (Dolby Digital 5.1), Espagnol latino-américain (Dolby Digital 7.1)

Langues/Sous-titres : Anglais, français canadien et espagnol latino-américain

Durée: 01:31:33

Histoire

Hutch (Bob Odenkirk) est un père de famille calme, vivant une vie plutôt monotone, acceptant simplement toutes les choses horribles que la vie lui réserve. Après une invasion de domicile, quelque chose se réveille à Hutch. Une vie passée dangereuse qu’il voulait garder cachée se réveille et quand la poussière retombera, il ne sera plus un Nodoby. Pour une critique complète du film, consultez la critique de Jordan ici.

l’audio

Dans ma salle de jeux/médias, je n’utilise que 2 enceintes colonnes (2.0) et Dolby Atmos a besoin d’un 5.1.2 (un système 5.1 avec 2 enceintes au plafond) pour obtenir le plein effet. Cela dit, ma configuration pour la taille de la pièce est assez bonne et le son sur Nobody est bon. J’ai dû monter plus fort que d’habitude et ajuster les basses pour les scènes d’action. Cependant, même avant ces changements, le son des dialogues et de la musique était parfait. Tout était clair et net, les ajustements que j’ai apportés visaient à améliorer les scènes d’action, principalement les scènes de tirs. les sons me semblaient quelque peu étouffés et j’aime ce bruit supplémentaire quand il y a une folle bataille d’armes à feu en cours, ou quand quelque chose explose.

Vidéo

OK, c’est celui qui m’a jeté pour une boucle. Dès la minute où j’ai commencé le film, cela m’a semblé juste bizarre. Certaines des zones noires semblaient un peu grises et il y avait beaucoup de bruit dans l’image. C’était la première fois depuis longtemps que je devais apporter des modifications à la télévision parce que l’image était si « granuleuse ». Il a fallu un certain temps pour atténuer un peu le bruit, mais il n’a jamais complètement disparu. J’ai pu assombrir les zones noires pour que les scènes de nuit ne aient pas l’air aussi délavées, c’est donc un plus.

Mis à part ce problème, la qualité de la vidéo est toujours assez correcte. Même s’il ressemblait à un film de l’ère pulp, les détails du film étaient toujours très clairs.

Suppléments

Personne ne contient sept featurettes avec une durée d’exécution approximative d’environ 50 minutes. Je plonge toujours dans des scènes supprimées sur des films, mais deux featurettes qui étaient également bonnes étaient :

Hutch frappe fort où Bob parle de la formation pour le film et du travail qu’il a fait pour donner vie à Hutch.

Juste un personne le réalisateur et les acteurs donnent leurs (brèves) réflexions sur la réalisation du film.

Dans l’ensemble, ce n’est qu’un excellent film et si vous êtes un fan de Bob Odenkirk, c’est certainement quelque chose de très différent de lui qui botte beaucoup de cul. Je vais devoir évaluer celui-ci comme un achat.