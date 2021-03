Personne de Bob Odenkirk remporte la billetterie du week-end avec 6,7 millions de dollars

Bob Odenkirk Personne est le vainqueur incontesté de la bataille au box-office de ce week-end avec des débuts impressionnants de 6,7 millions de dollars. Los Angeles est en tête du peloton en Amérique du Nord pour le deuxième week-end consécutif après avoir ouvert les salles pour la première fois depuis la pandémie, et maintient son endurance par rapport au week-end dernier. Personne est un thriller d’action réalisé par Ilya Naishuller à partir d’un scénario de Derek Kolstad. Il met en vedette Odenkirk, Connie Nielsen, RZA, Aleksei Serebryakov, ainsi que Christopher Lloyd, et suit un homme qui aide un étranger à être harcelé, pour devenir la cible d’un baron de la drogue vengeur. Globalement, Personne a pris 11,7 millions de dollars.

Los Angeles est le premier marché en Amérique du Nord avec 1,1 million de dollars. Bien que ce soit certainement une bonne nouvelle que LA se remette sur les rails, les cinémas à travers les États-Unis n’ont toujours que 25% de leur capacité, bien que cela devrait changer d’ici le week-end prochain. On pense que la majorité des théâtres nord-américains commenceront à autoriser une capacité de 50% pour le week-end de Pâques. Regal Theatres devrait rouvrir le 2 avril, ce qui constituera un autre coup de pouce solide au box-office.

De Disney Raya et le dernier dragon a pris la deuxième place au box-office ce week-end après avoir gagné 3,5 millions de dollars. Au moment d’écrire ces lignes, le film familial d’animation a rapporté 90,4 millions de dollars dans le monde, ce qui est un exploit impressionnant étant donné que le film est actuellement en streaming sur Disney +. Tom et Jerry est tombé au numéro trois ce week-end avec 2,5 millions de dollars. L’hybride live-action / animé a rapporté un peu plus de 85 millions de dollars depuis ses débuts dans les théâtres et HBO Max il y a 4 semaines. Marcher dans le chaos a obtenu la quatrième place après avoir rapporté 1,8 million de dollars.

Le Courrier, qui met en vedette Benedict Cumberbatch, est tombé au cinquième rang ce week-end après avoir rapporté 1 million de dollars. Le drame historique met également en vedette Rachel Brosnahan, Jessie Buckley et Angus Wright. Les Croods: un nouvel âge est arrivé au numéro six avec 540 000 €. Le film d’animation familial fait partie du top dix depuis ses débuts il y a 18 semaines et a gagné 160,9 millions de dollars dans le monde pendant cette période.

Le tireur d’élite a pris la septième place ce week-end après avoir gagné 375 000 €. À ce jour, le thriller d’action a rapporté un peu plus de 19 millions de dollars dans le monde en onze semaines. Boogie est arrivé au huitième rang après avoir gagné 340 000 €. Le drame a reçu des critiques mitigées de la part des critiques depuis son ouverture en salles. Pour terminer, Wonder Woman 1984 a pris la dixième place après avoir rapporté 245 000 € supplémentaires. La suite, qui a également été créée sur HBO Max à la fin de l’année dernière, a rapporté 165,8 millions de dollars dans le monde. Le week-end prochain verra sûrement Godzilla contre Kong a frappé la première place car il déchire déjà les théâtres à l’échelle internationale. Les données du box-office de cette semaine ont été fournies par The Numbers.

Box-office

1. Personne – 6,7 millions de dollars

2. Raya et le dernier dragon – 3,5 millions de dollars

3. Tom et Jerry – 2,5 millions de dollars

4. Marcher dans le chaos – 1,8 million de dollars

5. Le Courrier – 1 million de dollars

6. Les Croods: un nouvel âge – 540 000 €

7. Le tireur d’élite – 375 000 €

8. Boogie – 340 000 €

9. Minari – 275 000 €

dix. Wonder Woman 1984 – 245 000 €

