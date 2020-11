Personne au premier regard ne transforme Bob Odenkirk en un homme d’action sauvage

Tu ferais mieux d’appeler Saul La star Bob Odenkirk est devenue la prochaine star d’action inattendue alors qu’il fait tout son possible John Wick dans le premier regard sur le thriller universel Personne. Réalisé par Henry hardcore Ilya Naishuller, Personne a été écrit par John Wick scribe Derek Kolstad et produit par David Leitch, le réalisateur derrière l’acteur de Charlize Theron Blonde atomique, qui garantissent sans aucun doute une expérience explosive au rythme effréné au cinéma.

Bob Odenkirk incarne Hutch Mansell, un père de famille modeste qui se recroqueville et se replie lors d’une invasion de domicile. Son trouble de honte post-traumatique rallume un feu refroidi depuis longtemps à l’intérieur, et il invoque une compétence mortelle secrète lorsqu’il intervient pour aider une femme harcelée par un groupe d’hommes. Malheureusement, cela conduit Hutch à devenir la cible d’un baron de la drogue vengeur et met sa famille en danger. Quand ces méchants de films d’action se rendront-ils compte que vous ne devriez jamais, jamais rendre les choses personnelles?

Personne met également en vedette Connie Nielsen, Christopher Lloyd, RZA, Gage Munroe et Paisley Cadorath, Colin Salmon et Humberly González aux côtés d’Odenkirk. Alors que la vue d’un Odenkirk meurtri et ensanglanté combattant des crétins avec un couteau pourrait être choquante, c’est exactement ce que l’acteur visait. « Je voulais vraiment aller très loin, comme à 180 degrés en dehors de ma zone de confort. Engagez-vous simplement envers ce gars, engagez-vous dans sa rage et engagez-vous dans ce qu’il fait », a-t-il expliqué.

« Les séquences de combat sanglantes étaient aussi amusantes que d’être dans une salle de comédie », a poursuivi Odenkirk. « Je veux dire, je n’ai jamais eu autant de plaisir depuis que nous avons écrit Mr. Show. C’est un effort de groupe. Chaque fois que vous voyez une séquence de combat dans un film qui a un tas de gens, dès qu’ils crient » Coupez! » tout le monde rit. Il y a toute cette interaction et cette résolution de problèmes de groupe qui continue. «

L’idée de Personne a été imaginé par Odenkirk suite à son expérience de multiples cambriolages dans la vraie vie. «Je pense que je les ai bien gérés, mais vous ne pouvez pas vous empêcher de souhaiter en faire plus», a-t-il partagé. « Je pensais que je travaillerais juste avec cette énergie sombre pour voir s’il y avait une histoire là-bas. »

Odenkirk a également décrit le film comme étant « plus proche d’un film d’action des années 70 – le type seul marchant dans les rues. Franchement, Personne sonne comme le prochain grand succès d’action et le film ne peut pas arriver assez tôt.

Odenkirk est un incontournable du genre comique depuis des années, depuis qu’il a écrit pour des émissions telles que Saturday Night Live et Le spectacle Ben Stiller. Son importance a grandi quand il est apparu dans l’émission de comédie de croquis M. Show, ainsi que dans une foule de sitcoms bien-aimés comme Seinfeld, 3e rocher du soleil, et Calme ton enthousiasme. Sa carrière a vraiment décollé depuis son rôle d’avocat louche Saul Goodman dans la série à succès Breaking Bad, qui a depuis engendré un spin-off acclamé par la critique centré sur le personnage d’Odenkirk intitulé Tu ferais mieux d’appeler Saul.

Son rôle de Saul Goodman a déjà démontré son affinité à la fois pour la comédie et le drame, et maintenant, avec Personne, il peut tout mettre à profit en craquant des crânes. Personne devrait sortir en salles le 19 février 2021. Cela nous vient de Entertainment Weekly.

