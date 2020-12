Personnalisez votre Android avec le thème exclusif Cyberpunk 2077, comprenant un arrière-plan et des icônes

Si vous avez un OnePlus, vous pouvez télécharger ces icônes basées sur Cyberpunk 2077

Nous avons toujours dit que l’un des avantages d’Android par rapport aux autres systèmes d’exploitation mobiles est sa capacité de personnalisation infinie. Heureusement, sur Android, nous avons une multitude d’options pour personnaliser un smartphone, donc à la fin il n’y a pas deux téléphones Android identiques.

Aujourd’hui, nous vous proposons un thème qui fera sans aucun doute l’amour des fans de jeux vidéo. Cyberpunk 2077, des créateurs de l’incroyable saga The Witcher, est le jeu le plus attendu de 2020 Et bien qu’il reste encore quelques jours avant qu’il n’atteigne les marchés, nous pouvons déjà en profiter même sur notre smartphone.

Montrez votre amour pour Cyberpunk 2077 avec ce thème pour votre téléphone Android

Pour ceux qui n’ont pas encore entendu parler du film, Cyberpunk 2077 arrive le 10 décembre et nous promet des centaines d’heures de plaisir. Il ne fait aucun doute que ce sera le jeu le plus ambitieux de la société et c’est qu’après tout ce que nous avons vu en images et en vidéos, nous sommes confrontés à l’un de ces titres qui créera l’histoire.

À tel point que OnePlus, qui est sans aucun doute l’une de nos marques préférées, a sorti plusieurs de ses appareils en éditions limitées basées sur Cyberpunk 2077. Malheureusement, obtenir l’une de ces éditions limitées ne sera pas facile pour la plupart des mortels. bien que heureusement, maintenant nous pouvons créer notre propre smartphone Cyberpunk 2077.

Grâce aux forums chinois OnePlus, le fond d’écran et les icônes basés sur le thème Cyberpunk 2077 peuvent être téléchargés, bien que la mauvaise nouvelle soit que pour le moment, ne fonctionne que sur les modèles OnePlus.

Cyberpunk 2077 sort pour Consoles Sony, Microsoft, ordinateurs et Google Stadia. Il sera également compatible avec NVIDIA GeForce Now afin de pouvoir être lu sur n’importe quel ordinateur avec la meilleure qualité et résolution possible.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂