Personnages GTA avec des graphismes de nouvelle génération: voici à quoi ils pourraient ressembler!

Il y a des fans de GTA et il y a des fans de GTA. Hossein Diba de Art Hossein Diba est certainement ce dernier. Le jeune homme a pris l’idée de ce à quoi ressemblerait GTA – ou plutôt les personnages de Grand Theft Auto – s’ils étaient arrivés sur les consoles de nouvelle génération.

C’est une pensée très excitante, après tout il n’y a toujours pas de vrai signe de vie de GTA VI pour les consoles de nouvelle génération. Alors, à quoi ressembleraient les personnages s’ils étaient optimisés pour la PS5 et la Xbox Series X / S?

À quel point les personnages de GTA 6 auraient-ils l’air réels?

Hossein Diba a maintenant donné à trois des personnages populaires de GTA un modèle 3D moderne dans leur propre création. Vous vous entendez à peu près avec des personnages modernes comme Ellie et Abby Le dernier d’entre nous 2 approche.

Les personnages sont de Carl Johnson GTA: San Andreas, Tommy Vercetti sorti GTA Vice City et Niko Bellic grand Theft Auto 4.

Il devient rapidement clair qu’une telle chose Densité des détails sur la génération précédente était à peine possible ou seulement possible très tard. Ils peuvent difficilement être comparés aux modèles de personnages de « GTA 5 » et « GTA Online ».

Vous pouvez trouver plus de travaux de l’artiste sur son Artstation, où il y a aussi des créations pour d’autres jeux.

Au final, on a hâte de voir les premières vraies images de « GTA 6 » et les nouveaux personnages en haut. Mais jusqu’à aujourd’hui, il n’y a toujours pas d’annonce officielle du prochain jeu GTA de Rockstar Games.

Mais nous savons que GTA 5 avec GTA Online pour les consoles de nouvelle génération PS5 et Xbox Series X / S apparaissent et ont quelques mises à niveau prêtes à rendre le jeu encore meilleur. Bien que cela ne compense bien sûr qu’une vraie suite. La sortie de GTA 5 était il y a quelque temps. Le titre est apparu pour la première fois le 17 septembre 2013 sur Xbox 360 et PS3.

Voici mon point de vue #Niko Bellic de #GTAIV. C’était le premier jeu GTA sorti pour PS 3 et voir toutes ces améliorations graphiques et de gameplay était vraiment génial! Voici à quoi je pense que Niko ressemblerait avec les graphiques de nouvelle génération 💪 pic.twitter.com/mDgnwqj5UF – Hossein Diba (@HosseinDibaArt) 4 décembre 2020

je me rappelle #GTA Vice City est sorti quand j’étais enfant, je ne pouvais pas m’efforcer d’avoir la PS 2, alors j’allais dans les stations de jeux de notre quartier et regardais les gens y jouer pendant des heures. C’est ce que j’imagine #Tommyvercetti ressemblerait à si le jeu était pour cette époque, j’espère qu’il vous plaira. pic.twitter.com/ieHAf2irm5 – Hossein Diba (@HosseinDibaArt) 18 novembre 2020

* Remarque: tous les liens vers des boutiques en ligne sont des liens d’affiliation. Nous recevons une petite commission pour chaque achat effectué grâce à cela – sans que vous payiez un centime de plus. Merci pour votre soutien!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂