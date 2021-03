Personnages féminins drapeau rouge de Joss Whedon

Joss Whedon est le créateur de plusieurs émissions bien-aimées qui ont amassé des suiveurs puissants et dévoués. Des tueurs aux manteaux bruns, ses personnages représentent le monde absolu pour ses fans. Moi y compris.

Mais à la suite des allégations portées contre lui, certains éléments ont frappé différemment. Pour chaque «personnage féminin fort», nous avons des blagues honteuses sur le travail du sexe, des actes flagrants d’appropriation culturelle totalement absents des membres de la culture actuelle s’appropriant, et, ugh, Xander Harris.

Mais le pire de tout est un trope spécifique. Il combine des éléments du phénomène «Born Sexy Yesterday» imaginé par Jonathan McIntosh de la Pop Culture Detective Agency, dans lequel un esprit enfantin et naïf existe à l’intérieur d’un corps sexualisé pour le regard masculin, et ce que TV Tropes appelle «The Ophelia», une belle femme conduit magnifiquement fou, magnifiquement, souvent aussi pour le regard masculin.

Là où ils se rencontrent, c’est un personnage spécifiquement Whedonesque que j’appelle le Sexy bébé femme.

Elle est innocente et frêle, puissante et terrifiante, délicate et destructrice, et elle est toutes ces choses dans un éclat brillant de jolie – et elle porte rarement des chaussures.

Ces coquettes sont à parts égales dans le besoin désespéré d’un canapé et pourraient-vous-étouffer-à-mort-avec-leurs-cuisses-puis-vous-piétiner-avec-leur-très-nu- pieds.

Leurs esprits détiennent des secrets et des capacités, mais leurs esprits ont été brisés d’une manière ou d’une autre, qu’il s’agisse de torture ou d’expérimentation.

Essentiellement, ils ont subi des traumatismes crâniens et des maladies mentales. Mais, vous savez, chaud.

Le plus grand exemple de Sexy Baby Womanity dans le Whedonverse est Drusilla (Juliet Landau), qui est apparu dans les deux Buffy contre les vampires et ange.

Elle est un vampire engendré par Angel, qui l’a décrite sous sa forme humaine comme une «fille dévouée. Christian dévot. Innocent et préservé. Je lui ai jeté un coup d’œil et je savais. Elle serait mon chef-d’œuvre. Quand il la torture jusqu’au point de rupture mentale puis la transforme, elle devient «gâtée».

Elle est un sexpot rampant qui babille des bêtises de fille tout en lançant des yeux virevoltants. Elle semble vulnérable, profondément, mais elle est dangereuse et imprévisible. Elle vous séduira par la soumission puis vous ouvrira le cou avec sa manucure parfaite. Elle joue avec des nuisettes et se tord vigoureusement. Son innocence est à la fois attachante et érotique.

Elle est traumatisée pour votre plaisir.

Le personnage m’a toujours frotté dans le mauvais sens (et les personnages masculins de la série dans le bon sens, naturellement) mais sachant ce que nous savons maintenant sur la base des allégations de Ray Fisher, Charisma Carpenter, Amber Benson et, peut-être le plus troublant, Michelle Trachtenberg qui n’avait que 15 ans quand elle a joué sur Buffy, ainsi que les échos du soutien d’autres membres de la distribution, y compris Sarah Michelle Gellar, les prétendus problèmes de contrôle de Whedon et le traitement de ses membres de la distribution rendent le personnage plus rebutant que jamais.

Une coquille sexy d’illusion et de nuisettes, qui peut tuer et titiller dans le même moment.

Dru n’est pas seul.

Moins sexualisé dans la série mais toujours un objet de convoitise des fans, Luciole‘s River Tam (Summer Glau) est une fille de génie qui est expérimentée et perturbée mentalement par des épisodes similaires de riddlespeak de comptines. Une ballerine aux yeux écarquillés dont la fragilité donne envie à tout le monde, en particulier aux hommes de Serenity, de la protéger.

Oh, et elle peut te tuer avec son cerveau.

Quand nous rencontrons Darla (Julie Benz) pour la première fois Buffy, elle est une vampire sauteuse dans un costume d’écolière qui utilise une personnalité discrète pour attirer les garçons vers la mort.

Ensuite, il y a tout le concept de Maison de poupées, une série sur les «poupées» dont les personnalités s’effacent pour devenir tout ce que l’on veut d’elles.

Ce qu’ils partagent tous, c’est très peu d’agence et encore moins de contrôle sur leur propre esprit. Ils sont guidés et sauvés et doivent finalement tout aux personnages masculins qui les entourent.

Ce sont des enfants dans le corps des femmes, des corps flexibles en plus.

Cela ne veut pas dire que ces personnages sont entièrement imparfaits.

En grande partie grâce aux acteurs eux-mêmes, ce sont des personnages agréables et même aimés. Mais il n’est pas toujours possible de séparer l’art de l’artiste lorsque les thèmes de l’artiste sont tellement répétés.

Quand quelqu’un vous dit qui il est, croyez-le.

Et quand Sexy Baby Women vous dit qui elles sont, il est difficile de ne pas détourner l’attention de l’artiste qui les a créées.

Courtney Enlow est un écrivain et éditeur dont le travail a été publié à Vanity Fair, Glamour, Pajiba, SYFY FANGRRLS, Bustle, Huffington Post, io9, et d’autres. Elle a deux enfants, deux chiens et a besoin de plus de vin s’il vous plaît.