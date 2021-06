Personnages de nivellement solo les plus forts (classés)

Qui d’autre attend une passionnante adaptation de webtoon en 2021 ? Moi? Tu? C’est nous tous. Sans oublier le nom du webtoon, Solo Leveling. En parlant de la même chose, nous sommes tous confus en ce qui concerne les personnages de nivellement solo les plus forts. Cette série a donné aux lecteurs d’innombrables moments pour profiter de l’action et de l’émotion. Mais quand il s’agit du personnage le plus fort, nous devenons tous sceptiques. Si vous êtes toujours à la recherche de certains des personnages les plus forts parmi tous les personnages de Solo Leveling, vous êtes au bon endroit cette fois. Jetons un coup d’œil à certains d’entre eux et à leurs capacités surnaturelles.

Les personnages de nivellement en solo les plus forts – faibles à forts !

Allez Gun-Hee

Go Gun-Hee était le deuxième fils biologique de l’apprenti impérial Go Airsue et de son épouse Yoo Hyo-Ri et est né en 600PR. Min-Hwan, le tout premier enfant, était en effet le centre de la famille, en tant que successeur du trône et prince héritier lorsqu’Airsue a couronné empereur en 605PR. Gun-Hee, tout comme son frère, s’est vu attribuer une infirmière privée qui l’a soigné et éduqué. Gun-Hee a commencé à pratiquer en tant que combattant quand il était un jeune garçon. Le premier était que Gun-Hee n’avait jamais été formé pour devenir un héritier et qu’il avait plutôt été formé pour être Min-général, Hwan s’appuyant sur le lien de son frère pour garder son dévouement.

Christophe Roseau

Chris était un adolescent puissant avec des yeux bleus brillants et des yeux bouclés flottants qui ont été rasés aux deux extrémités de son front. Il portait une chemise à manches longues gris clair et un pantalon avec des sandales crux bleues lorsqu’il est apparu pour la première fois. Il a été photographié portant un blazer gris pâle sur une chemise de ville bleu sarcelle à l’intérieur des gros titres. Eh bien, il se classe 8e dans notre liste des personnages de nivellement solo les plus forts à ce jour.

Chris était un peu pompeux en tant que National Scale Hunter, il a donc pris beaucoup de plaisir à ses compétences. En conséquence, il a été surpris lorsque Norma l’a informé qu’il pourrait être assassiné sous peu, affirmant d’abord que personne n’était assez puissant pour le tuer. Néanmoins, sa vanité ne le rendra pas idiot, mais après mûre réflexion, il prit au sérieux la déclaration de Norma.

Recommandé : Liste des mangas que vous devez lire si vous avez aimé Solo Leveling

Thomas André

Thomas Andre est le chasseur le plus puissant d’Amérique qui est l’un des 5 chasseurs de niveau national, classé premier. Il est déjà le maître de guilde de la guilde Scavenger mais est largement considéré comme le tank le plus puissant du monde. Thomas est un géant fort avec de longs cheveux blonds, des yeux rouges, un sourire à pleines dents, ainsi qu’une énorme barbiche blonde. Son torse, ses bras et ses jambes sont également recouverts de tatouages ​​​​noirs. Ses yeux brillent d’un jaune brillant lorsqu’il utilise ses compétences. Il a été vu portant un t-shirt hawaïen, des lunettes, un short et des sandales dans pratiquement toutes ses performances jusqu’à présent.

Bellion

Bellion est un fantôme blindé avec deux paires d’ailes sur le dos et un éclat violet vif. Cela le rend digne de faire partie des personnages les plus forts de Solo Leveling. Il possède également une arme qui ressemble à un mille-pattes, qu’il utilise comme un fouet et une épée. Bellion, comme tous les anciens serviteurs des autres souverains, a été formé il y a des éons à partir des fruits de l’arbre du monde, un arbre magique si énorme que ses membres eux-mêmes couvriraient tout le ciel, et a aidé son seigneur Ashborn lors du premier conflit avec la monarchie. .

Dirigeants

Les dirigeants sont de puissants habitus principalement de l’Être absolu pour maintenir le bon fonctionnement de l’univers et le protéger contre les dirigeants qui cherchent à le détruire. Leur nom lui-même suggère pourquoi ils font partie des personnages de nivellement solo les plus forts en premier lieu. Les Dirigeants, las de la bataille sans fin, supplièrent l’Être Absolu de les sauver en détruisant la Monarchie et en assurant la paix. L’Être Absolu a accepté, et les Dirigeants ont rapidement découvert que le conflit monstrueux entre les Monarques et les Dirigeants n’était que pour le divertissement de l’Être Absolu. 7 des Dirigeants se sont révoltés même contre l’Être Absolu, épuisés et affligés de la guerre. Sauf pour Ashborn, qui est resté inébranlable. Néanmoins, les efforts d’Ashborn sont vains et les 7 Dirigeants ont finalement réussi à éliminer l’Être Absolu.

Lisez aussi: Manga à lire, si vous avez aimé Berserk

Monarques

Les monarques ne sont qu’une ancienne espèce de créatures déterminées à anéantir l’humanité à des fins personnelles. En conséquence, ils sont les principaux adversaires du Solo Leveling. Les monarques sont des créatures humanoïdes avec des traits de monstre. Ils ont également des caractéristiques physiques distinctes et ressemblent à la race monstrueuse qu’ils gouvernent. Les monarques et les dirigeants ont eu un conflit presque sans fin il y a des éternités. Même pendant le conflit, Ashborn a défié les dirigeants et a embrassé les monarques, assumant ainsi le titre de Shadows Monarch. Lorsque le combat semblait toucher à sa fin, Baran a abandonné Ashborn au Beast Monarch, et Ashborn est passé à dominer la bataille qui a suivi, infligeant des dégâts majeurs à Baran et forçant le Beast Monarch à partir avec sa queue sous ses jambes.

Ashborn

Ashborn était une ombre massive et puissante avec des cheveux violets ardents, des yeux violets, deux pointes noires incurvées et des griffes acérées. Il portait une longue cape noire gonflée et une paire d’armures d’un noir de jais qui l’enveloppaient de la tête aux pieds. Parce qu’il a commencé sa carrière en tant que souverain, Ashborn était profondément préoccupé par une vie qui ne considérait pas les humains comme une race inférieure. Il avait également un fort désir de paix et s’est fatigué de supporter la bataille constante entre les monarques ainsi que les dirigeants, l’incitant à confier à la fois ses désirs et ses capacités à un mortel dans l’espoir de mettre fin au conflit. une fois pour toute.

Chanté Jin Woo

Sung Jin-Woo était l’un des chasseurs de classe E, un type de chasseur de monstres doté de capacités exceptionnelles. Pour moi, il se classe toujours au sommet des personnages de Solo Leveling les plus forts. Il était néanmoins assez faible en raison de son statut inférieur, il a donc risqué sa vie régulièrement uniquement pour gagner suffisamment d’argent pour couvrir les frais d’hospitalisation qui ont maintenu sa mère en vie. Il gagne cependant un talent semblable à celui d’un jeu vidéo après s’être presque suicidé et a sauvé les partisans de son parti. Cependant, le mécanisme ne lui a pas été confié avec de bonnes intentions, et il est obligé de continuer à devenir plus fort pour survivre. Il ne voulait pas qu’il en soit autrement, heureusement.

Être absolu

L’Être Absolu était un Seigneur d’une autre dimension qui divisait les pouvoirs les plus clairs et les plus sombres en huit parties. Ces pièces ont reçu les titres de monarques et de dirigeants, en conséquence. Selon l’Être Absolu, l’objectif des Monarques est de détruire le cosmos, tandis que les Dirigeants se sont efforcés de le maintenir en vie. Les souverains ont découvert après avoir confronté leur créateur que la seule raison pour laquelle ils ont été formés aux côtés des monarques et ont combattu avec eux était pour le divertissement de l’être absolu. Je déteste l’admettre, mais ces créatures sont assez plus puissantes que Sung Jin-Woo et figurent en tête de la liste des personnages de nivellement solo les plus puissants.

Recommandé : Manhwa similaire au nivellement en solo que vous devriez absolument essayer !