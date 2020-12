Personnages de ‘Lord of the Rings’ que nous avons pu voir dans la nouvelle série télévisée

Comme le 2021, il en va de même pour certaines grandes productions déjà en tournage et qui verront leur première l’année suivante, comme c’est le cas du prévu série prequel de, ‘Le Seigneur des Anneaux’.

Pour préparer la prochaine série préquelle des trilogies réalisé par Peter Jackson, nous vous présentons les personnages que nous avons pu voir dans la nouvelle série de Amazone basé sur les livres de J. R. R. Tolkien.

Photo: Personnages de « Le Seigneur des Anneaux » que nous avons pu voir dans la nouvelle série télévisée / Courtoisie



L’un des personnages que nous pouvons probablement voir dans le nouveau récit est Elrond, qui a été décrit dans la trilogie cinématographique par Tissage Hugo, qui est également né dans la première ère dans la mythologie de la Âge Moitié.

Elrond est une figure importante dans le deuxième film, étant le chef de file de la Elfes.

En regardant les événements qui ont conduit à la trilogie, Peter Jackson montré à Elrond étant fondamental dans la défaite de Sauron, formant une alliance avec les hommes, qui auraient détruit l’anneau s’il n’y avait pas eu l’apparence d’un certain caractère.

Photo: Elrond dans ‘Le Seigneur des Anneaux’ / Via New Line Cinema



En contrepartie de Elrond, un autre personnage possible que nous pourrions voir est le grand méchant, Sauron.

La Première époque de Tolkien se termine par la défaite de Melkor, avec qui Sauron a commencé son chemin dans le mal en tant que serviteur. Avec votre maître mort, la deuxième époque est essentiellement le moment pour vous de Sauron brillez et faites-le en créant les célèbres anneaux de pouvoir pour corrompre les hommes, les elfes et les nains.

Comprenant Sauron dans les bandes pourrait nous donner l’occasion d’explorer également la création du Nazgul et montrez-les au zénith de leur capacité.

Photo: Sauron dans ‘Le Seigneur des Anneaux’ / Via New Line Cinema



Cela semble presque une obligation l’inclusion du sorcier bien-aimé dans la nouvelle série préquelle qui sera située dans le Deuxième époque de la Moyen-Age, cependant, Gandalf et les autres sorciers n’apparaissent au Moyen Âge que les mille ans du Troisième époque.

Malgré l’obstacle considérable, les spéculations sur l’apparition possible de Gandalf persiste encore, une fois Ian McKellen a exprimé son intérêt à reprendre le rôle.

Photo: Gandalf dans « Le Seigneur des Anneaux » / Via New Line Cinema



Comme Gandalf, il serait quelque peu difficile d’inclure Legolas dans le Deuxième époque, mais si Peter Jackson réussi à l’inclure dans ‘Le Hobbit’, tout pouvait arriver à l’elfe blond.

Être un elfe, Legolas est indéniablement ancienne, mais que son âge s’étend aussi loin que le Deuxième époque, est une question de débat.

D’un côté, Tolkien jamais écrit explicitement ça Legolas est né, de sorte que, bien que dans les films, on puisse deviner qu’il prend naissance au début de la Troisième époque, ce n’est pas officiel.

De nombreux fans conviendront sûrement que l’inclusion de Legolas dans la série ce serait un succès retentissant.

Photo: Legolas dans ‘Le Seigneur des anneaux’ / Via New Line Cinema



S’il y a un personnage des livres de ‘Le Seigneur des Anneaux’ que les fans veulent voir en live-action, est sans aucun doute, Tom Bombadil.

Avant d’atteindre Fondcombe, dans ‘La communauté de l’anneau’, Frodon et ses amis hobbit rencontrent À M et sa femme dans la forêt ancienne et passer quelques jours à profiter de l’hospitalité du couple avant de poursuivre leur mission de sauver le Moyen-Age.

On sait que À M a vécu l’histoire et semble également posséder une maîtrise presque complète de son royaume au sein du Forêt ancienne. Malgré sa capacité à résister à la tentation de l’anneau, les pouvoirs de À M ils sont affaiblis si vous vous éloignez trop de chez vous.

Photo: Tom Bombadil dans les livres du « Seigneur des anneaux » / Autorisation



En raison de leur espérance de vie considérablement faible par rapport aux autres espèces, des caractères comme Aragorn Oui Boromir ils n’auront sûrement pas de place dans la nouvelle série.

Cependant, Isildur Oui Elendil Ils n’ont été montrés que comme des références dans les flashbacks du moment de la bataille contre Sauron, donc les deux personnages sont historiquement significatifs pour le Moyen-Age.

Photo: Isildur dans ‘Le Seigneur des anneaux’ / Via New Line Cinema



Isildur est celui qui était chargé de couper le doigt dans lequel Sauron il portait l’anneau, bien que plus tard il ait vu son âme corrompue par le pouvoir de l’anneau.

Les deux personnages représentent une occasion importante d’explorer leurs histoires avant d’atteindre le moment de la bataille finale et comment ils ont réalisé l’alliance entre les Pour des hommes et les elfes pour affronter le méchant ultime de l’histoire.

Photo: Elendil dans ‘Le Seigneur des Anneaux’ / Via New Line Cinema



Il a été récemment confirmé que Morfydd Clark sera en charge de donner vie au personnage joué par Cate Blanchett sur les bandes, étant l’un des elfes les plus puissants du Moyen-Age, en plus de servir de guide spirituel aux membres de la Communauté de l’Anneau.

Galadriel fait partie d’une sorte de royauté au sein du Elfes, dans lequel son père, Finarfin et son oncle Fëanor, Ce sont deux personnages très importants, il sera donc extrêmement intéressant de voir les jeunes Galadriel à ses débuts.