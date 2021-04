Persona 5 Strikers écrase 1,3 million de ventes

HAYWARD Pompe Hayward Super Pump VSTD 1,5 CV Vitesse variable 18 m3/h

Pompe piscine Hayward Super Pump VSTD 1,5 CV Vitesse variable 18 m3/h - Modèle SP2616VSTD L'Originale revisitée Deux puissances disponibles : 1 CV et 1,5 CV Remplace la Super Pump monovitesse sans modification d'installation Moteur à aimants permanents : jusqu'à 85% d'économies sur la consommation électrique Polyvalente et silencieuse Interface utilisateur digitale conviviale Afficheur rotatif à 180º pour un accès pratique à l'interface utilisateurs Facilité d'installation des branchements électriques Recommandée pour des bassins jusqu'à 70 m³ En été et en moyenne, 45 % de la facture d'électricité provient du fonctionnement d'une piscine. Grâce aux économies d'électricité d'une pompe à vitesses variables, en 3 saisons, la pompe est amortie ! Plus silencieuses Un grand confort acoustique grâce aux pompes qui tournent moins vite en filtration, les grandes vitesses n'étant utilisées que pour les contre-lavages. Jusqu'à 85% d'économies sur votre consommation électrique Le volume d'eau total d'un bassin doit être renouvelé au minimum 3 fois par jour et représente le premier poste de dépenses énergétiques d'une piscine. C'est pourquoi, Hayward innove à nouveau, avec les pompes à vitesses variables. Principe: l'eau circule en permanence à faible vitesse. Résultat : la consommation électrique diminue jusqu'à 85 %. Plus efficaces Grâce à leur fonctionnement 24h/24 : la vitesse plus lente au travers du filtre augmente l'efficacité de la filtration les autres équipements (chauffage, électrolyse...) fonctionnent en continu de façon optimisée plus de silence et de fiabilité Simple ... comme l'installation même en cas de rénovation. Et au quotidien, l'interface utilisateur permet un accès aux informations et à un contrôle intuitif de ses 3 vitesses : Basse vitesse de filtration: pour un fonctionnement normal 24h/24 Haute vitesse de filtration : pour rattraper une eau ayant tourné ou pour faire fonctionner un robot aspirateur Vitesse rapide : pour les opérations de maintenance (nettoyage du filtre à sable, vidange du bassin, amorçage...) Le module de contrôle intuitif : Affichage des informations pertinentes comme la consommation d'énergie en temps réel Amélioration du boitier de contrôle, avec ajout de cinq programmes journaliers Fonction qui permet d'écrémer la surface automatiquement toutes les heures, 2 heures ou 3 heures. Mode Timer Boîtier rotatif pour faciliter l'accès à l'interface dans les locaux exigus VSTD T pour Timer qui permet la programmation du temps de fonctionnement directement sur la pompe. D pour Digital qui permet le raccordement à un contrôleur externe. Caractéristiques techniques Référence Vitesse Type (CV) E/S Débit (m3/h) Puissance Absorbée P1 (W) Puissance Restituée P2 (W) Ampérage (A) SP2611VSTD 600 - 3000 RPM (20 rpm) 1 2