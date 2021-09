Persona 5 célèbre son cinquième anniversaire avec une superbe illustration rouge sang

Il y a cinq ans aujourd’hui (au moment de la rédaction), le 15 septembre 2016, Persona 5 sortait au Japon sur PlayStation 3 et PlayStation 4. On avait honnêtement oublié qu’il s’agissait d’un jeu PS3 !

Pour célébrer l’occasion, Atlus a publié de nouvelles illustrations saisissantes du créateur de personnages immensément talentueux de la série, Shigenori Soejima. Vous pouvez le trouver en haut de cet article.

Il a fallu un peu plus de temps à Persona 5 pour se diriger vers l’ouest. Il est finalement sorti en dehors du Japon environ sept mois plus tard, le 4 avril 2017.

L’attente n’a pas été facile, mais était valoir la peine. Persona 5 a reçu des éloges presque universels de la part des critiques et des consommateurs, et a ensuite engendré le encore mieux Persona 5 Royal en 2019. Nous avons attribué aux deux jeux une note de 10/10, et les lecteurs réguliers sauront à quel point c’est rare.

Il convient également de noter qu’Atlus a bientôt de grandes annonces liées à Persona. Le premier devrait tomber plus tard ce mois-ci, alors gardez un œil sur.

Avez-vous joué à Persona 5 ? Souhaitez à Joker et au gang un joyeux anniversaire dans la section commentaires ci-dessous.