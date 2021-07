Persona 25th Anniversary taquine sept nouveaux projets, première annonce en septembre

Accrochez-vous à votre battage médiatique, fans de Persona – Atlus vient d’ouvrir un nouveau site Web du 25e anniversaire pour sa série la plus appréciée, qui taquine Sept projets qui seront dévoilés au cours d’une année complète. Il n’y a aucune indication sur la nature de ces projets, mais le premier est annoncé en septembre 2021.

« Restez à l’écoute pour un an d’actualités, d’événements et plus de Persona ! » lit le mot officiel d’Atlus West.

La série Persona fête son 25e anniversaire en septembre ! ✨ Restez à l’écoute pour un an d’actualités, d’événements et plus encore sur Persona ! #Persona25 pic.twitter.com/1qZqSy7f6V – ATLUS Ouest officiel (@Atlus_West) 13 juillet 2021

Nous risquerions de deviner que l’un de ces projets est l’inévitable Persona 6 – qu’Atlus a déjà mentionné de toute façon – mais les six autres projets sont beaucoup plus difficiles à prévoir. Il convient également de noter que ces projets ne sont pas nécessairement des jeux vidéo. Ils pourraient être liés à l’anime, par exemple.

