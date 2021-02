Perseverance envoie ses premières photos depuis Mars: la surface martienne en couleur et en haute résolution

La semaine dernière, Rover de la NASA Perseverance a atterri avec succès sur Mars. Un atterrissage qui a été la cerise sur le gâteau pour l’équipe de la NASA qui a travaillé pendant des années sur la mission et qui s’est achevée de manière autonome à des millions de kilomètres de la Terre. Maintenant, le rover a envoyé quelques photos montrant où il se trouve et comment il se trouve.





Si quelque chose continue de surprendre à propos de la persévérance, c’est sa atterrissage complexe et en même temps réussi. À des centaines de millions de kilomètres de la Terre, la NASA ne peut tout simplement pas contrôler le rover directement, en fait, chaque ordre ou signal reçu prend onze minutes pour être reçu et traité. La descente à la surface de Mars est sept minutes d’angoisse au cours desquelles l’équipe d’ingénieurs sur Terre n’a aucune idée de ce qui se passe et espère juste que tout se passe bien.

C’était bien. Le rover a fait le atterrissage de manière totalement autonome et sans problème. Il l’a fait en partie grâce à l’ingénieux système Sky Crane de la NASA, un dispositif à 16 propulseurs qui maintenait le rover suspendu pour descendre doucement jusqu’à l’atterrissage. À ce moment-là, les cordes ont été libérées et le propulseur s’est éloigné du cratère Jezero où Perseverance explorera au cours des prochains mois.

Dans une image partagée par la NASA, nous pouvons voir le spectaculaire descente capturée de la grue céleste et montrant la persévérance suspendue:

D’autre part, une photographie capturé à partir de la sonde Mars Reconnaissance Orbiter permet de voir le rover avec son parachute descendre dans le cratère:

Du sol martien

Une fois que le rover a atterri, il a envoyé une petite image rapide et floue comme confirmation. Ce n’était pas un gros problème, mais assez pour confirmer que tout allait bien. Quelques heures plus tard et avec un peu de calme, le rover se consacra à prendre de meilleures photos et à les envoyer sur Terre.

La persévérance est un rover d’une tonne emballé avec des instruments de haute précision et des outils scientifiques pour prélever des échantillons de Mars. Mais il dispose également d’un total de 19 caméras et de deux microphones pour capturer toutes les informations possibles de l’environnement. L’un de ces appareils photo a envoyé une photo où l’on peut voir l’une des roues du rover et une partie du sol rocheux martien:

Dans une autre de ces photographies, nous pouvons voir le large horizon martien en haute résolution et couleur. Sur le sol, vous pouvez également voir l’ombre du rover et en arrière-plan certaines des vallées qui entourent le cratère où se trouve actuellement le rover:

Via | CNN

Plus d’informations | POT