Perry Mason : une deuxième saison a été signée

Noué à la main. Origine: Persia / Iran 290X380 Tapis D'orient Tabriz Signé: Abaghi Rouge/Rouge Foncé Grand (Laine, Perse/Iran)

Ces tapis sont fabriqués dans des ateliers de la ville de Tabriz, dans le nord-ouest de l’Iran. Un tapis solide et résistant avec un velours court et rugueux. Le décor peut être composé d’un médaillon central entouré d’arabesques, de saules pleureurs et de cyprès. Les quatre saisons, qui décrivent la vie du